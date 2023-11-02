Уряд пропонує розширити перелік підстав для відмови у наданні статусу закордонного українця

Кабмін пропонує внести зміни до умов та порядку надання статусу закордонного українця та надати Національній комісії з питань закордонних українців право звертатися до Служби безпеки України.

Джерело фото: КМУ

Кабмін зареєстрував у парламенті законопроект про внесення змін до Закону України «Про закордонних українців» №10205.

Нагадаємо, що закордонний українець – це особа, яка є громадянином іншої держави або особою без громадянства, а також має українське етнічне походження або є походженням з України. Вони можуть отримати відповідне посвідчення.

Законопроект спрямований на унормування в умовах дії режиму воєнного стану порядку розгляду Національною комісією з питань закордонних українців звернень про надання, відмову або припинення статусу закордонного українця, передбачених Законом «Про закордонних українців».



Проектом Закону пропонується:



внести зміни до умов та порядку надання статусу закордонного українця та надати Національній комісії з питань закордонних українців право звертатися до Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та центрального органу виконавчої влади України, який реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, для отримання інформації щодо наявності чи відсутності вчинених заявником дій, які суперечать національній безпеці України та національним інтересам України;



призупинити на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування розгляд Національною комісією з питань закордонних українців заяв громадян РФ та Республіки Білорусь про надання статусу закордонного українця;



розширити перелік підстав для відмови у наданні статусу закордонного українця, додавши до нього:

дії, вчинені особою, які суперечать національній безпеці України та національним інтересам України, відповідно до інформації, наданої СБУ, Службою зовнішньої розвідки України або центральним органом виконавчої влади України, який реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні;

належність особи до громадянства України;

визнання особою правомірним встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, публічна підтримка особою рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора, публічне заперечення особою здійснення збройної агресії проти України, невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України, публічне заперечення особою Голодомору 1932–1933 років в Україні.

Автор: Наталя Мамченко

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