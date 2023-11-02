У Києві чоловік систематично здійснював фізичне та психологічне насильство над братом, за що може опинитися за ґратами

За домашнє насильство над рідним братом чоловік може потрапити на 2 роки за ґрати.

У Києві 41-річний чоловік підозрюють у вчиненні домашнього насильства проти рідного брата. Прокурори Деснянської окружної прокуратури м. Києва пред'явили обвинувачення чоловікові за вчинення систематичного психологічного насильства над своїм 49-річним рідним братом. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, протягом тривалого періоду часу обвинувачений здійснював фізичне та психологічне насильство вдома над своїм братом, з яким вони спільно проживали в одній квартирі. Психологічне насильство включало в себе образи, загрози та фізичне насильство. Ця поведінка пошкодила психічний стан та життя потерпілого.

Підозрюваний не має постійного місця роботи та соціальних зв'язків. Наразі він перебуває на обліку Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві у категорії «кривдник».

За вчинені обвинуваченим дії йому загрожує покарання у вигляді до двох років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.