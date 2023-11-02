Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС примусово переведе в інші суди суддів, які досі не написали заяву на відрядження: список

В списку є навіть судді, які підозрюються у державній зраді.

Рада прокурорів України ініціювала перегляд рівня заробітної плати прокурорів

Рада прокурорів пропонує встановити прожитковий мінімум для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури на рівні прожиткового мінімуму для визначення посадового окладу судді.

Уряд пропонує розширити перелік підстав для відмови у наданні статусу закордонного українця

Кабмін пропонує внести зміни до умов та порядку надання статусу закордонного українця та надати Національній комісії з питань закордонних українців право звертатися до Служби безпеки України.

У Нацбанку роз’яснили, чи планують стежити за переказами коштів через платіжні термінали на суми більше 30 тисяч грн

Сенсації не відбулося: як зазначили у Нацбанку, ще з 2020 року банки і небанківські установи повинні здійснювати належну перевірку клієнтів, у тому числі, які вносять готівку через термінали для переказу коштів, і громадянам, які здійснюють звичайні платіжні операції, що відповідають їхнім фінансовим можливостям та доходам, не варто хвилюватися.

КСУ визнав неконституційним припис закону державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції стосовно безальтернативності штрафу

Вказаний припис безальтернативно передбачає, що на особу, яка вперше вчинила правопорушення із введення в обіг товарів або яку згідно із законом вважають такою, що ввела в обіг товари, які не відповідають установленим вимогам, має бути накладений штраф 51 000 грн.

  1. В Україні

У Києві чоловік систематично здійснював фізичне та психологічне насильство над братом, за що може опинитися за ґратами

07:57, 2 листопада 2023
За домашнє насильство над рідним братом чоловік може потрапити на 2 роки за ґрати.
У Києві чоловік систематично здійснював фізичне та психологічне насильство над братом, за що може опинитися за ґратами
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Києві 41-річний чоловік підозрюють у вчиненні домашнього насильства проти рідного брата. Прокурори Деснянської окружної прокуратури м. Києва пред'явили обвинувачення чоловікові за вчинення систематичного психологічного насильства над своїм 49-річним рідним братом. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, протягом тривалого періоду часу обвинувачений здійснював фізичне та психологічне насильство вдома над своїм братом, з яким вони спільно проживали в одній квартирі. Психологічне насильство включало в себе образи, загрози та фізичне насильство. Ця поведінка пошкодила психічний стан та життя потерпілого.

Підозрюваний не має постійного місця роботи та соціальних зв'язків. Наразі він перебуває на обліку Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві у категорії «кривдник».

За вчинені обвинуваченим дії йому загрожує покарання у вигляді до двох років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду