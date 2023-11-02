В Киеве мужчина систематически совершал физическое и психологическое насилие над братом, за что может оказаться за решеткой

За домашнее насилие над родным братом мужчина может попасть на 2 года за решетку.

В Киеве 41-летний мужчина подозревают в совершении домашнего насилия против родного брата. Прокуроры Деснянской окружной прокуратуры г. Киева предъявили обвинение мужчине за совершение систематического психологического насилия над своим 49-летним родным братом. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, в течение длительного периода времени обвиняемый совершал физическое и психологическое насилие дома над своим братом, с которым они совместно проживали в одной квартире. Психологическое насилие включало в себя оскорбления, угрозы и физическое насилие. Это поведение повредило психическое состояние и жизнь потерпевшего.

Подозреваемый не имеет постоянного места работы и социальных связей. Сейчас он находится на учете Деснянского Управления полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве в категории "обидчик".

За совершенные обвиняемым действия ему грозит наказание в виде до двух лет лишения свободы.

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