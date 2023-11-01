В суде объяснили, что нужно знать о мировом соглашении в уголовном производстве

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Нацбанке разъяснили, планируют ли следить за переводами средств через платежные терминалы на суммы более 30 тысяч грн

Сенсации не произошло: как отметили в Нацбанке, еще с 2020 года банки и небанковские учреждения должны осуществлять надлежащую проверку клиентов, в том числе вносящих наличные через терминалы для перевода средств, и гражданам, совершающим обычные платежные операции, отвечающие их финансовым возможностям и доходам, не стоит волноваться.

КСУ признал неконституционным предписание закона о государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции относительно безальтернативности штрафа

Указанное предписание безальтернативно предусматривает, что на лицо, впервые совершившее правонарушения по введению в обращение товаров или которое по закону считают введшим в обращение товары, не соответствующие установленным требованиям, должен быть наложен штраф 51 000 грн.

НАПК исключили из состава комиссии, которая определяет, кому передавать средства, поступившие в качестве добровольных взносов для восстановления цифровой инфраструктуры

До изменений НАПК должно было обязательно иметь своего представителя в комиссии, которая определяет направление использования средств.

Хозяйственный суд Киева наложил на истца штраф 13,4 тысяч грн за попытку манипуляции автоматизированным распределением дел между судьями

Суд признал действия истца злоупотреблением процессуальными правами – такими, что совершены с целью манипуляции автоматизированным распределением дел между судьями и фактически сводятся к «избранию» судьи, который будет осуществлять рассмотрение дела.

Верховный Суд высказал позицию по делу командира, получившего предупреждение из-за совершения подчиненными-военнослужащими УСБУ нападения на пограничников

Верховный Суд согласился с заключением апелляционного суда о том, что за совершение подчиненными истца военнослужащими районного отдела УСБУ противоправного нападения на военнослужащих пограничной службы ответственность несет также их командир.

  1. Суд инфо

В суде объяснили, что нужно знать о мировом соглашении в уголовном производстве

19:31, 1 ноября 2023
Подозреваемый или обвиняемый и потерпевший могут заключить между собой договор примирения.
В суде объяснили, что нужно знать о мировом соглашении в уголовном производстве
Изображение: freepik.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Новый Уголовный процессуальный кодекс предусматривает возможность договориться и примириться. Об этом рассказали в Бердичевском горрайонном суде Житомирской области и объяснили, что подозреваемый или обвиняемый и потерпевший могут заключить между собой договор примирения. Это так называемое мировое соглашение, предусматривающее возмещение ущерба или договоренность об уменьшении срока лишения свободы в обмен на признание вины.

Угода про примирення - це добровільна угода між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим, в якій узгоджуються умови відповідальності підозрюваного або обвинуваченого за умови вчинення ним дій, спрямованих на відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також дій не пов’язаних з відшкодуванням шкоди, які підозрюваний чи обвинувачений зобов’язані вчинити на користь потерпілого.

Застосування інституту угоди має на меті скоротити та спростити процедуру розгляду кримінальних проваджень, зменшити строки перебування осіб під вартою, заощадити ресурси та час, що витрачаються на розгляд кримінального провадження, а також позасудове вирішення конфліктних ситуацій, зменшити навантаження на органи досудового розслідування та суд (суддю).

Відповідно до ст. 469 КПК України угода  про примирення може бути укладена за ініціативою потерпілого, підозрюваного або обвинуваченого. Але якщо йдеться про кримінальні провадження, пов′язані з домашнім насильством,  ініціатором мирової угоди може бути лише потерпіла  сторона, її представник або законний представник.

У яких провадженнях може бути укладена угода про примирення

Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо:

  • кримінальних проступків;
  • нетяжких злочинів;
  • у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

Не допускається укладення мирової угоди у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв’язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи.

Слідчий, прокурор зобов’язані проінформувати підозрюваного та потерпілого про їхнє право на примирення, роз’яснити механізм його реалізації та не чинити перешкод в укладенні угоди про примирення.

Що зазначається  в угоді про примирення

У мировій угоді зазначаються:

  • сторони угоди;
  • формулювання підозри чи обвинувачення, його класифікація;
  • обставин, які є істотними для кримінального провадження;
  • розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
  • строк відшкодування шкоди чи перелік дій, які підозрюваний чи обвинувачений зобов′язані вчинити на користь потерпілого та строк їх вчинення;
  • узгоджене покарання та згода сторін на його призначення або  призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням;
  • наслідки укладення та затвердження угоди;
  • наслідки невиконання угоди.

 

Які наслідки укладення та затвердження мирової угоди?

Для підозрюваного та обвинуваченого наслідками є обмеження права на оскарження вироку згідно з положеннями ст. 394 КПК україни та ст. 424 КПК України та відмова від здійснення прав, передбачених п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України.

Для потерпілого наслідками є обмеження права оскарження вироку згідно з положеннями ст. 394 та 424 КПК України. Також у подальшому потерпілий  не зможе вимагати притягнення особи до  відповідальності за відповідне правопорушення та змінювати розмір вимог про відшкодування шкоди.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео