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Правительство предлагает расширить перечень оснований для отказа в предоставлении статуса зарубежного украинца

07:42, 2 ноября 2023
Кабмин предлагает внести изменения в условия и порядок предоставления статуса зарубежного украинца и предоставить Национальной комиссии по иностранным украинцам право обращаться в Службу безопасности Украины.
Правительство предлагает расширить перечень оснований для отказа в предоставлении статуса зарубежного украинца
Источник фото: КМУ
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Кабмин зарегистрировал в парламенте законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О зарубежных украинцах» №10205.

Напомним, что зарубежный украинец – это лицо, являющееся гражданином другого государства или лицом без гражданства, а также имеющее украинское этническое происхождение или происхождение из Украины. Они могут получить соответствующее удостоверение.

Законопроект направлен на нормирование в условиях действия режима военного положения порядка рассмотрения Национальной комиссией по вопросам зарубежных украинцев обращений о предоставлении, отказе или прекращении статуса зарубежного украинца, предусмотренных Законом «О зарубежных украинцах».

Проектом Закона предлагается:

внести изменения в условия и порядок предоставления статуса зарубежного украинца и предоставить Национальной комиссии по иностранным украинцам право обращаться в Службу безопасности Украины, Службу внешней разведки Украины и центральный орган исполнительной власти Украины, реализующий государственную политику в сфере защиты государственной границы и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, для получения информации о наличии или отсутствии совершенных заявителем действий, противоречащих национальной безопасности Украины и национальным интересам Украины;

приостановить на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены рассмотрение Национальной комиссией по иностранным украинцам заявлений граждан РФ и Республики Беларусь о предоставлении статуса зарубежного украинца;

расширить перечень оснований для отказа в предоставлении статуса зарубежного украинца, добавив к нему:

  • действия, совершенные лицом, противоречащим национальной безопасности Украины и национальным интересам Украины, в соответствии с информацией, предоставленной СБУ, Службой внешней разведки Украины или центральным органом исполнительной власти Украины, реализующим государственную политику в сфере защиты государственной границы и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне;
  • принадлежность лица к гражданству Украины;
  • признание лицом правомерным установление и утверждение временной оккупации части территории Украины, публичная поддержка лицом решений и/или действий государства-агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации государства-агрессора, публичное отрицание лицом осуществления вооруженной агрессии против Украины, непризнание распространения государственного суверенитета Украины на временно оккупированные территории Украины, публичное отрицание лицом Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Автор: Наталя Мамченко

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