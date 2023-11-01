Зеленський звільнив Анжеліку Коноплянко з посади заступника Голови АМКУ

Президент підписав Указ про звільнення згідно з поданою заявою.

Джерело фото: пресслужба АМКУ

Президент Володимир Зеленський підписав Указ про звільнення Анжеліки Коноплянко з посади заступника Голови АМКУ.

Відповідний Указ №722/2023 з'явився на сайті ОП у середу, 1 листопада.

«Звільнити КОНОПЛЯНКО Анжеліку Олександрівну з посади заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого згідно з поданою заявою», - сказано у документі.

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