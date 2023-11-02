Рада прокурорів України ініціювала перегляд рівня заробітної плати прокурорів

Рада прокурорів пропонує встановити прожитковий мінімум для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури на рівні прожиткового мінімуму для визначення посадового окладу судді.

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Рада прокурорів України звернулась до Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності з проханням внести зміни до проекту Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» та встановити прожитковий мінімум для визначення базового розміру посадового окладу прокурора окружної прокуратури на рівні прожиткового мінімуму, який установлено для визначення базового розміру посадового окладу судді.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у 2024 році планується залишити той же зменшений прожитковий мінімум для розрахунку посадових окладів суддів та прокурорів, що й в 2023 році. Відповідні норми передбачені у законопроекті про Державний бюджет на 2024 рік.

А саме, 2102 грн – для визначення базового розміру посадового окладу судді та всього 1600 грн – для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури.

В той же час, «загальний» прожитковий мінімум для працездатних осіб складатиме 3028 грн.

У 2023 році існували ті ж обмеження. Разом з тим, прикінцеві положення чинного закону про бюджет встановлюють, що обмеження при розрахунку посадових окладів щодо зменшеного прожиткового мінімуму не поширюються на працівників НАЗК та НАБУ.

В 2024 році також пропоновано не поширювати обмеження на працівників НАЗК та НАБУ.

Разом з тим, у 2024 році може з’явитися ще одна категорія, стосовно якої пропонується не застосовувати обмежений прожитковий мінімум – це слідчі Державного бюро розслідувань.

Також вищі зарплати пропонується у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Отже, працівники різних органів опиняються в різному становищі, і «звичайні» прокурори – у далеко не найкращому.

Як вказує Рада прокурорів, запропонований прожитковий мінімум для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури на рівні 1600 грн (для суддів, працівників інших державних органів, а також працівників податкових і митних органів – 2102 грн) є порушенням гарантій незалежності прокурорів щодо належного матеріального, соціального забезпечення.

Порушення гарантій незалежності прокурорів допущено з огляду на наступне:

Конституційний Суд України в рішенні від 18 червня 2020 року № 5-р(II)/2020 зазначив, що на підставі збігу елементів діяльності прокурорів та суддів як осіб, що їх єднає належність до правничої професії, можна говорити також і про потребу в застосуванні спільного (єдиного) підходу для розв’язання питань їхньої винагороди.

Прокуратуру інституційно віднесено до системи правосуддя. Визначені статтею 131-1 Конституції України функції та юридичний статус прокуратури, а також установлений Законом України «Про прокуратуру» статус прокурора та обсяг гарантій його незалежності становлять єдину систему гарантій незалежності прокуратури.

Верховна Рада України створила підстави для впевненості прокурорів у тому, що їхній статус (і відповідно невіддільні його елементи), як і статус суддів, гарантований державою, захищений нормативними актами вищого рівня, ніж підзаконні акти.

Консультативна Рада європейських прокурорів у Висновку «Незалежність, підзвітність та етика прокурорів» № 13(2018) указала на те, що з урахуванням близькості й доповнюваного характеру завдань суддів і прокурорів, а також вимог щодо їхнього статусу та умов служби прокурорам належить мати гарантії, подібні до тих, що ними наділено суддів (пункт 14).

Вимоги забезпечення принципів незалежності прокурора та подібних гарантій щодо статусу прокурорів і суддів визначені також Висновком № 12 (2009) Консультативної ради європейських суддів (КРЄС) та Висновком № 4 (2009) Консультативної ради європейських прокурорів (КРЄП).

Отже, незалежність прокурорів не є прерогативою або наданим привілеєм, а є гарантією справедливого, неупередженого та ефективного здійснення ними своїх повноважень.

Запропонований законопроектом про Державний бюджет України на 2024 рік зменшений майже вдвічі рівень прожиткового мінімуму для прокурорів нівелює очікувані результати реформи органів прокуратури та не відповідає засадам верховенства права, додали у Раді прокурорів.

Слід зауважити, що Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, який очолює Сергій Іонушас, вже зазначав, що просить бюджетний комітет парламенту переглянути закладений у проект Бюджету на 2024 прожитковий мінімум в 1600 грн для окладів прокурорів.

Однак станом на зараз у цьому питанні руху немає.

Автор: Наталя Мамченко

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