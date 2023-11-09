Еврокомиссия: после ликвидации ОАСК доступ к правосудию по делам с участием центральных органов власти ухудшается

Еврокомиссия в своем Отчете констатировала, что после ликвидации Окружного административного суда Киева доступ к правосудию по делам с участием центральных органов власти ухудшается.

Доступ граждан к правосудию в спорах с участием центральных органов власти после ликвидации Окружного административного суда Киева ухудшился. Такой вывод сделала Европейская Комиссия в своем Отчете по выполнению Украиной требований для начала переговоров о вступлении в ЕС, который она опубликовала 8 ноября.

Так, в разделе Отчета, посвященном качеству публичного управления и подотчетности власти, кроме важности принятия Закона об административной процедуре, говорится, что «административные суды работали на регулярной основе с определенными коррективами по соображениям безопасности».

«Однако после ликвидации Окружного административного суда Киева доступ к правосудию по делам с участием центральных органов власти ухудшается, поскольку новый суд еще не создан, а суд, на который возложены временные полномочия, переполнен», - отмечает Еврокомиссия.

Напомним, что 13 декабря 2022 г. Президент подписал указ о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Вместо ОАСК должен заработать новый Киевский городской окружной административный суд. Но пока дела ликвидированного суда получил Киевский окружной административный суд (т.е. «областной» суд).

Еврокомиссия также указывает, что после ликвидации Окружного административного суда Киева следует «создать новый административный суд для рассмотрения дел, связанных с центральными государственными органами, укомплектованный надлежащим образом проверенными судьями».

Вместе с тем, вопросом остается, одно и то же ли учреждение в понимании партнеров – Киевский городской окружной административный суд и «новый административный суд для рассмотрения дел, связанных с центральными государственными органами».

Ведь Меморандум с МВФ предусматривает обязательство Украины «до конца декабря 2023 года создать новый суд, который будет рассматривать административные дела против национальных государственных органов (например, НБУ, НАБУ, НАПК) судьями, прошедшими надлежащую проверку на независимость, компетентность и добродетель» .

«Если буквально читать текст Меморандума, то усматривается, что КМОАС и упомянутый в Меморандуме суд, это совершенно разные суды с отдельными отборами судей. Создание такого суда также приведет к существенным изменениям в Кодексе административного судопроизводства, с четким определением подсудности. Впрочем, возможно, в дальнейшем этот вопрос будет как-то урегулирован государством и станет понятнее, сколько административных судов будет существовать в стране, и сколько штатных должностей судей нужно будет заполнить», - ранее отметил в интервью «Судебно-юридической газете» глава ВККС Роман Игнатов.

Член ВККС Виталий Гацелюк в интервью «Судебно-юридической газете» также разграничивал эти два учреждения. «При этом не следует забывать, что будет необходимо отобрать судей для нового Киевского городского окружного административного суда и административного суда, который будет рассматривать иски в центральные органы власти (о котором сейчас идут периодические дискуссии)», - отметил он.

Напомним, в Отчете по рекомендации начать переговоры о вступлении в ЕС, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия также отметила принятие Украиной закона о PEP (политически значимых лицах), но все же рекомендует, чтобы список национальных публичных деятелей не был исчерпывающим.

Автор: Наталья Мамченко

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