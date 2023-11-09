Єврокомісія: після ліквідації ОАСК доступ до правосуддя у справах за участю центральних органів влади погіршується

Єврокомісія у своєму Звіті констатувала, що після ліквідації Окружного адміністративного суду Києва доступ до правосуддя у справах за участю центральних органів влади погіршується.

Доступ громадян до правосуддя у спорах за участю центральних органів влади після ліквідації Окружного адміністративного суду Києва «погіршився». Такий висновок зробила Європейська Комісія у своєму Звіті стосовно виконання Україною вимог для початку переговорів про вступ до ЄС, який вона опублікувала 8 листопада.

Так, в розділі Звіту, що присвячений якості публічного управління і підзвітності влади, окрім важливості прийняття Закону про адміністративну процедуру, йдеться про те, що «адміністративні суди працювали на регулярній основі з певними корективами з міркувань безпеки».

«Однак після ліквідації Окружного адміністративного суду Києва доступ до правосуддя у справах за участю центральних органів влади погіршується, оскільки новий суд ще не створено, а суд, на який покладено тимчасові повноваження, переповнений», - зазначає Єврокомісія.

Нагадаємо, що 13 грудня 2022 року Президент підписав указ про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Замість ОАСК мав би запрацювати новий Київський міський окружний адміністративний суд. Але поки справи ліквідованого суду отримав Київський окружний адміністративний суд (тобто, «обласний» суд).

Єврокомісія також вказує, що після ліквідації Окружного адміністративного суду Києва треба «створити новий адміністративний суд для розгляду справ, пов’язаних із центральними державними органами, укомплектований належним чином перевіреними суддями».

Разом з тим, питанням лишається, чи одна й та сама установа у розумінні партнерів – Київський міський окружний адміністративний суд та «новий адміністративний суд для розгляду справ, пов’язаних із центральними державними органами».

Адже Меморандум з МВФ передбачає зобов’язання України «до кінця грудня 2023 року створити новий суд, який буде розглядати адміністративні справи проти національних державних органів (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК) суддями, які пройшли належну перевірку на незалежність, компетентність та доброчесність».

«Якщо буквально читати текст Меморандуму, то вбачається, що КМОАС і згаданий в Меморандумі суд, це зовсім різні суди, з окремими доборами суддів. Створення такого суду також буде мати наслідком суттєві зміни в Кодексі адміністративного судочинства, з чітким визначенням підсудності. Втім, можливо, у подальшому це питання буде якось врегульовано державою і стане більш зрозуміло, скільки адміністративних судів буде існувати в країні, і скільки штатних посад суддів потрібно буде заповнити», - раніше зазначив в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» голова ВККС Роман Ігнатов.

Член ВККС Віталій Гацелюк в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» також розмежував ці дві установи. «При цьому не слід забувати, що буде необхідно відібрати суддів для нового Київського міського окружного адміністративного суду та адміністративного суду, який буде розглядати позови до центральних органів влади (про який зараз ідуть періодичні дискусії)», - зазначив він.

Нагадаємо, у Звіті щодо рекомендації розпочати переговори про вступ до ЄС, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія також відзначила прийняття Україною закону про PEP (політично значущих осіб), але все ж рекомендує, щоб перелік національних публічних діячів не був вичерпним.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.