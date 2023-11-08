Перелік національних PEP має бути орієнтовним, а не вичерпним: Єврокомісія рекомендує Нацбанку прийняти вказівки

Закон про PEP: Єврокомісія рекомендувала Нацбанку видати вказівки, що національний перелік публічних діячів є орієнтовним, а не вичерпним.

У Звіті щодо рекомендації розпочати переговори про вступ до ЄС, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія відзначила прийняття Україною закону про PEP (політично значущих осіб), але все ж рекомендує, щоб перелік національних публічних діячів не був вичерпним.

Так, оцінено виконання Україною «Кроку №4», який полягає у тому, що законодавство про боротьбу з відмиванням грошей відповідає стандартам Групи розробки фінансових заходів протидії відмиванню грошей (FATF); прийнято загальний стратегічний план реформування всього правоохоронного сектору як частини безпекового середовища України.

Єврокомісія відзначила, що Україна продовжила процес приведення законодавства у сфері протидії відмиванню доходів до стандартів FATF.

«У жовтні 2023 року парламент ухвалив закон, яким скасовується трирічне обмеження та повертається підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, для колишніх посадовців, які обіймали відомі державні посади, для кваліфікації як політично значущих осіб, щоб відновити визначення політично значущих осіб відповідно до вимог FATF.

Комісія може погодитися з визначенням публічних діячів, однак Комісія заохочує український наглядовий орган (НБУ) видати вказівки, які пояснюють зобов’язаним особам, що національний перелік публічних діячів є орієнтовним, а не вичерпним», - підкреслено у Звіті стосовно виконання Україною даної вимоги.

«Цей крок завершено. Однак оцінка Комісії жодним чином не може передбачити майбутню оцінку Moneyval (Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії легалізації злочинних доходів і заходів з фінансуванням тероризму – прим. ред.)», зазначено у документі.

Також Єврокомісія рекомендує Україні або доповнити свій закон 2019 року, або продовжити ухвалення нового всеосяжного закону про віртуальні активи, щоб імплементувати відповідні стандарти FATF.

Відповідність України стандартам FATF і подальші реформи мають бути офіційно оцінені Moneyval у рамках регулярного моніторингу та оцінки.

Нагадаємо, що Єврокомісія також рекомендує Україні ухвалити закон про лобіювання, збільшити чисельність НАБУ та внести зміни до закону про декларування. Крім того, необхідно ще вдосконалити закон про відбір суддів та створити новий суд для держорганів.

Також раніше «Судово-юридична газета» писала, що 26 жовтня Президент Володимир Зеленський підписав закон 3419-IX, який вводить довічний статус публічно значущої особи (РЕР) для народних депутатів, суддів Верховного Суду, членів ВККС, Вищої ради правосуддя та інших топ-посадовців (законопроект 9269-д).

Статус РЕР більше не буде обмежуватися трьома роками після звільнення для діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, іноземних публічних діячів та національних публічних діячів.

Автор: Наталя Мамченко

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