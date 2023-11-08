Список национальных PEP должен быть ориентировочным, а не исчерпывающим: Еврокомиссия рекомендует Нацбанку принять указания

Закон о PEP: Еврокомиссия рекомендовала Нацбанку издать указания, что национальный перечень публичных деятелей является ориентировочным, а не исчерпывающим

В Отчете о рекомендации начать переговоры о вступлении в ЕС, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия отметила принятие Украиной закона о PEP (политически значимых лицах), но все же рекомендует, чтобы список национальных публичных деятелей не был исчерпывающим.

Так, оценено выполнение Украиной «Шага №4», заключающееся в том, что законодательство о борьбе с отмыванием денег соответствует стандартам Группы разработки финансовых мер противодействия отмыванию денег (FATF); принят общий стратегический план реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины.

Еврокомиссия отметила, что Украина продолжила процесс приведения законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов по стандартам FATF.

«В октябре 2023 года парламент принял закон, которым отменяется трехлетнее ограничение и возвращается подход, основанный на оценке риска, для бывших чиновников, занимавших известные государственные должности, для квалификации как политически значимых лиц, чтобы восстановить определение политически значимых лиц в соответствии с требованиями FATF .

Комиссия может согласиться с определением публичных деятелей, однако Комиссия поощряет украинский надзорный орган (НБУ) выдать указания, объясняющие обязанным лицам, что национальный перечень публичных деятелей является ориентировочным, а не исчерпывающим», - подчеркнуто в Отчете относительно выполнения Украиной данного требования.

«Этот шаг завершен. Однако оценка Комиссии никоим образом не может предусмотреть предстоящую оценку Moneyval (Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и мер по финансированию терроризма – прим. ред.)», говорится в документе.

Также Еврокомиссия рекомендует Украине либо дополнить свой закон 2019 года, либо продолжить принятие нового всеобъемлющего закона о виртуальных активах, чтобы имплементировать соответствующие стандарты FATF.

Соответствие Украины стандартам FATF и последующие реформы должны быть официально оценены Moneyval в рамках регулярного мониторинга и оценки.

Напомним, что Еврокомиссия также рекомендует Украине принять закон о лоббировании, увеличить численность НАБУ и внести изменения в закон о декларировании. Кроме того, Кроме того, необходимо еще усовершенствовать закон об отборе судей и создать новый суд для госорганов.

Также ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что 26 октября Президент Владимир Зеленский подписал закон 3419-IX, вводящий пожизненный статус публично значимого лица (РЕР) для народных депутатов, судей Верховного Суда, членов ВККС, Высшего совета правосудия и других топ- должностных лиц (законопроект 9269-д).

Статус РЕР больше не будет ограничиваться тремя годами после увольнения для деятелей, выполняющих публичные функции в международных организациях, иностранных публичных деятелей и национальных публичных деятелей.

Автор: Наталья Мамченко

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