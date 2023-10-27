Судді ВС, КСУ, ВАКС, апеляційних судів, члени ВРП і ВККС: хто має статус політично значущих осіб – PEP

До політично значущих осіб (РЕР) в судовій гілці влади належать судді КСУ, Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду, апеляційних судів, члени Вищої ради правосуддя і ВККС.

26 жовтня Президент Володимир Зеленський підписав закон 3419-IX, який вводить довічний статус публічно значущої особи (РЕР) для народних депутатів, суддів Верховного Суду, членів ВККС, Вищої ради правосуддя та інших топ-посадовців (законопроект 9269-д).

Статус РЕР більше не буде обмежуватися трьома роками після звільнення для діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, іноземних публічних діячів та національних публічних діячів. Національні публічні діячі – це фізичні особи, які виконують або виконували протягом в Україні визначні публічні функції, а саме:

Президент, Прем’єр-міністр, члени Кабінету Міністрів та їх заступники;

керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом, його заступники;

керівник та заступники керівника Державного управління справами;

керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії «А»

Секретар та заступники Секретаря РНБО;

народні депутати України;

Голова та члени Правління Національного банку, члени Ради НБУ;

голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;

члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;

Генеральний прокурор та його заступники;

Голова СБУ та його заступники;

Директор НАБУ та його заступники;

Директор ДБР та його заступники;

Директор Бюро економічної безпеки України та його заступники;

Голова та члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени АМКУ, Голова НАЗК та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени ЦВК, голови та члени інших державних колегіальних органів;

надзвичайні і повноважні посли;

начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ ЗСУ, Повітряних Сил ЗСУ, Військово-Морських Сил ЗСУ;

державні службовці, посади яких належать до категорії "А"

керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України,

голови та судді апеляційних судів;

керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50%;

члени керівних органів політичних партій.

Норми закону окрім скасування трирічного обмеження для статусу публічного діяча, передбачають застосування ризик-орієнтованого підходу під час визначення обсягу та тривалості заходів фінансового моніторингу, які необхідно вживати стосовно таких діячів.

Водночас нормами закону передбачено:

що через 12 місяців після звільнення PEPа з посади, банки та інші фінансові установи мають переглянути його ризик. У разі, якщо фінансові операції, що проводилися такою особою протягом цього часу, становили низький ризик, та якщо така особа не несе ризик, властивий PEP, суб’єкти первинного фінансового моніторингу (СПФМ) не зобов’язані вживати на постійній основі поглиблений моніторинг ділових відносин з ним (тобто, встановлювати джерела статків такої особи та джерела коштів для її операцій);

обов'язок СПФМ надати протягом п'яти робочих днів клієнту-PEP письмові пояснення з обґрунтуванням причини відмови у здійсненні фінансових операцій або встановленні ділових відносин.

обов'язок національного PEP після припинення виконання ним визначних публічних функцій повідомляти банку на його запит про виконання (припинення виконання) таких функцій;

встановлення штрафу СПФМ у розмірі до 100 тис. неоподаткованих мінімумів (1,7 млн. грн.) за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу до PEP, тобто за зловживання с жорстким фінмоніторингом стосовно PEP – присвоєння необґрунтованого рівня ризику, безпідставна відмова від проведення фінансових операцій.

Нагадаємо, суб’єктами первинного фінансового моніторингу є абсолютно всі суб'єкти господарювання, що надають фінансові послуги, оператори поштового зв’язку, інші установи, які надають послуги з переказу коштів (поштового переказу) та здійснення валютних операцій; суб’єкти аудиторської діяльності; бухгалтери; адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально; нотаріуси; посередники з купівлі-продажу нерухомого майна; постачальники послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів тощо.

Раніше Національний банк України повідомляв, що штрафуватиме банки та суб'єктів первинного моніторингу за маніпуляції щодо клієнтів, які мають статус РЕРів.

До суб’єктів первинного фінмоніторингу, які не є банками, застосовуватимуться штрафи у розмірі до 1,7 млн грн.

До банків застосовуватимуть інший розмір штрафу – до 10 млн грн відповідно до положення про застосування НБУ заходів впливу.

Автор: Наталя Мамченко

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