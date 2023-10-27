Українці трьох областей зможуть отримати додаткову фінансову виплату

Соціально незахищені верстви населення трьох областей, що постраждали від віни, зможуть отримати додатково 6660 гривень.

Українці, які проживають в трьох областях, матимуть можливість отримати додаткову фінансову підтримку завдяки ініціативі від ПриватБанку та благодійного фонду допомоги Євангельської Реформаторської церкви Швейцарії (БО БФ «ХЕКС ЕПЕР»). Ця спільна ініціатива дозволить українцям отримувати грошову допомогу від фонду без додаткових комісій через платіжну систему PrivatMoney, – повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Допомогу матимуть змогу отримати соціально незахищені верстви населення, які потребують допомоги та мешкають у найбільш постраждалих від війни областях, зокрема Донецькій, Миколаївській та Херсонській областях. Для отримання грошової допомоги потрібно подати заявку особисто в пунктах реєстрації. Інформація щодо відкриття таких пунктів вказаних областях буде надана організацією.

В рамках цієї програми, грошова допомога у розмірі 6660 гривень на кожного члена сім'ї буде надаватися через платіжну систему PrivatMoney та автоматично перераховуватися на банківську картку чи рахунок отримувача. Якщо у отримувача немає зареєстрованої банківської картки або було неправильно вказано її реквізити, він отримає смс повідомлення з контрольним номером переказу PrivatMoney, через який можна отримати грошову допомогу в банкоматах, відділеннях ПриватБанку та інших доступних місцях.

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