Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами і фінансовими пірамідами

До парламенту внесли законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами.

ВККС може оголосити конкурс до Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати

Керівництво ВККС зустрілося з головою ВАКС стосовно необхідності збільшення кількості суддів Антикорсуду

Критерії визнання доказів недопустимими обумовлюють диференційований порядок вирішення питання щодо їх недопустимості, - Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що має врахувати суд при вирішенні питання щодо допустимості фактичних даних, отриманих з порушенням процесуального закону.

Верховний Суд розглянув справу про зупинення діяльності підприємства до усунення порушень у сфері охорони довкілля

Критерії задоволення судом позову суб’єкта влади про зупинення діяльності підприємства до усунення порушень у сфері екології, - позиція Верховного Суду.

Велика Палата ВС вирішила, як має чинити ВККС, коли ГРД надсилає негативний висновок на суддю в день співбесіди з порушенням строку

Колегія ВККС визнала суддю за результатами кваліфоцінювання такою, що відповідає займаній посаді, однак у день співбесіди ГРД надіслала на суддю негативний висновок: що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

  1. В Україні
  2. / Суспільство

Українці трьох областей зможуть отримати додаткову фінансову виплату

07:59, 27 жовтня 2023
Соціально незахищені верстви населення трьох областей, що постраждали від віни, зможуть отримати додатково 6660 гривень.
Українці трьох областей зможуть отримати додаткову фінансову виплату
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Українці, які проживають в трьох областях, матимуть можливість отримати додаткову фінансову підтримку завдяки ініціативі від ПриватБанку та благодійного фонду допомоги Євангельської Реформаторської церкви Швейцарії (БО БФ «ХЕКС ЕПЕР»). Ця спільна ініціатива дозволить українцям отримувати грошову допомогу від фонду без додаткових комісій через платіжну систему PrivatMoney, – повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Допомогу матимуть змогу отримати соціально незахищені верстви населення, які потребують допомоги та мешкають у найбільш постраждалих від війни областях, зокрема Донецькій, Миколаївській та Херсонській областях. Для отримання грошової допомоги потрібно подати заявку особисто в пунктах реєстрації. Інформація щодо відкриття таких пунктів вказаних областях буде надана організацією.

В рамках цієї програми, грошова допомога у розмірі 6660 гривень на кожного члена сім'ї буде надаватися через платіжну систему PrivatMoney та автоматично перераховуватися на банківську картку чи рахунок отримувача. Якщо у отримувача немає зареєстрованої банківської картки або було неправильно вказано її реквізити, він отримає смс повідомлення з контрольним номером переказу PrivatMoney, через який можна отримати грошову допомогу в банкоматах, відділеннях ПриватБанку та інших доступних місцях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду