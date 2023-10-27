Украинцы трех областей смогут получить дополнительную финансовую выплату

Социально незащищенные слои населения трех областей, пострадавшие от войны, смогут получить дополнительно 6660 гривен.

Украинцы, проживающие в трех областях, смогут получить дополнительную финансовую поддержку благодаря инициативе от ПриватБанка и благотворительного фонда помощи Евангельской Реформаторской церкви Швейцарии (БО БФ "ХЭКС ЭПЕР"). Эта совместная инициатива позволит украинцам получать денежную помощь от фонда без дополнительных комиссий через платежную систему PrivatMoney, - сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Помощь смогут получить социально незащищенные слои населения, которые нуждаются в помощи и проживают в наиболее пострадавших от войны областях, в частности Донецкой, Николаевской и Херсонской областях. Для получения денежной помощи нужно подать заявку лично в пунктах регистрации. Информация об открытии таких пунктов в указанных областях будет предоставлена организацией.

В рамках этой программы, денежная помощь в размере 6660 гривен на каждого члена семьи будет предоставляться через платежную систему PrivatMoney и автоматически перечисляться на банковскую карточку или счет получателя. Если у получателя нет зарегистрированной банковской карты или были неправильно указаны ее реквизиты, он получит смс сообщение с контрольным номером перевода PrivatMoney, через который можно получить денежную помощь в банкоматах, отделениях ПриватБанка и других доступных местах.

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