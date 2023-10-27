Классификация должностей государственной службы: пошаговая инструкция НАДС

Классификацию должностей необходимо провести максимально быстро.

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАДС) опубликовали пошаговую инструкцию, как проводить классификацию должностей государственной службы.

Напомним, что с разъяснением НАДС об Алгоритме проведения классификации должностей и о том, как правильно заполнять Форму основной информации о должности государственной службы, можно ознакомиться по ссылке.

Согласно пошаговой инструкции НАДС, для корректной классификации должности государственной службы необходимо последовательно осуществить следующие шаги:

Шаг 1

Сначала в Форме основной информации о должности государственной службы следует указать полное название должности (указано в Должностной инструкции государственного служащего).

Шаг 2

Необходимо отметить цель должности – ее можно скопировать с Должностной инструкции государственного служащего

Шаг 3

Нужно заполнить графу «Основные направления работы» - можно скопировать с должностной инструкции

Шаг 4

Необходимо определить затраченный процент времени на выполнение каждой задачи за последние шесть месяцев с помощью круговой диаграммы. Полученные цифры должны быть внесены в Форму.

Шаг 5

Из Каталога типовых должностей нужно выбрать семью должностей, например семью № 8 («Делопроизводство, канцелярия и архив»), определить указанные там уровень должности и уровень юрисдикции. В итоге, выходит классификационный код должности.

Напомним, что 23 октября 2023 года Кабинет министров утвердил текст постановления «О подготовке к введению условий оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей в 2024 году», а также Каталог типовых должностей и Алгоритм проведения классификации должностей государственной службы в условиях военного положения.

Согласно решению Правительства, государственным органам необходимо провести классификацию должностей государственной службы со штатной численностью:

- до 100 должностей - в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу;

- до 500 должностей - в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу;

- до 1000 должностей - в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу;

- более 1000 должностей — не позднее чем через месяц со дня вступления в силу.

Также определены так называемые «семьи должностей», которые определяются на основе соотношения описания семьи с целью должности государственной службы и основными направлениями работы. Всего Каталог должностей предусматривает наличие 27 семей должностей государственной службы.

Суды и органы судейского управления отнесены к отдельной 17 семье (организационное обеспечение выполнения функций суда или конституционного производства).

Автор: Вячеслав Хрипун

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