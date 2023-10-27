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Судьи ВС, КСУ, ВАКС, апелляционные суды, члены ВСП и ВККС: кто имеет статус политически значимых лиц – РЕР

07:47, 27 октября 2023
К политически значимым лицам (РЕР) в судебной ветви власти относятся судьи КСУ, Верховного Суда, Высшего антикоррупционного суда, апелляционных судов, члены Высшего совета правосудия и ВККС.
Судьи ВС, КСУ, ВАКС, апелляционные суды, члены ВСП и ВККС: кто имеет статус политически значимых лиц – РЕР
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26 октября Президент Владимир Зеленский подписал закон 3419-IX , вводящий пожизненный статус публично значимого лица (РЕР) для народных депутатов, судей Верховного Суда, членов ВККС, Высшего совета правосудия и других топ-чиновников (законопроект 9269-д).

Статус РЕР больше не будет ограничиваться тремя годами после увольнения для деятелей, выполняющих публичные функции в международных организациях, иностранных публичных деятелей и национальных публичных деятелей. Национальные публичные деятели – это физические лица, которые выполняют или выполняли в Украине выдающиеся публичные функции, а именно:

  • Президент, Премьер-министр, члены Кабинета Министров и их заместители;
  • руководитель постоянно действующего вспомогательного органа, созданного Президентом, его заместители;
  • руководитель и заместители руководителя Государственного управления делами;
  • руководители аппаратов (секретариатов) государственных органов, не являющихся государственными служащими, должности которых относятся к категории "А";
  • Секретарь и заместители Секретаря СНБО;
  • народные депутаты Украины;
  • Председатель и члены Правления Национального банка, члены Совета НБУ;
  • председателя и судьи Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, высших специализированных судов;
  • члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, члены Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров;
  • Генеральный прокурор и его заместители;
  • Председатель СБУ и его заместители;
  • директор НАБУ и его заместители;
  • директор ГБР и его заместители;
  • директор Бюро экономической безопасности Украины и его заместители;
  • Председатель и члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию, Председатель и члены АМКУ, Председатель НАПК и его заместители, Председатель и члены Счетной палаты, Председатель и члены ЦИК, председатели и члены других государственных коллегиальных органов;
  • чрезвычайные и полномочные послы;
  • начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, командующие Сухопутными войсками ВСУ, Воздушными Силами ВСУ, Военно-Морскими Силами ВСУ;
  • государственные служащие, должности которых относятся к категории «А»;
  • руководители органов прокуратуры, руководители областных территориальных органов Службы безопасности Украины,
  • председатели и судьи апелляционных судов;
  • руководители административных, управленческих или надзорных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых прямо или косвенно превышает 50%;
  • члены руководящих органов политических партий.

Нормы закона, кроме отмены трехлетнего ограничения статуса публичного деятеля, предусматривают применение риск-ориентированного подхода при определении объема и продолжительности мер финансового мониторинга, которые необходимо принимать в отношении таких деятелей.

В то же время нормами закона предусмотрено:

  • что через 12 месяцев после увольнения PEP с должности, банки и другие финансовые учреждения должны пересмотреть его риск. В случае, если финансовые операции, проводимые таким лицом в течение этого времени, составляли низкий риск, и если такое лицо не несет риск, свойственный PEP, субъекты первичного финансового мониторинга (СПФМ) не обязаны принимать на постоянной основе углубленный мониторинг деловых. отношений с ним (т.е. устанавливать источники состояния такого лица и источники средств для его операций);
  • обязанность СПФМ предоставить в течение пяти рабочих дней клиенту-PEP письменные объяснения с обоснованием причины отказа в осуществлении финансовых операций или установлении деловых отношений.
  • обязанность национального PEP после прекращения выполнения им выдающихся публичных функций сообщать банку по его запросу о выполнении (прекращении выполнения) таких функций;
  • установление штрафа СПФМ в размере до 100 тыс. необлагаемых налогом минимумов (1,7 млн. грн.) за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода к PEP, т.е. проведение финансовых операций.

Напомним, субъектами первичного финансового мониторинга являются абсолютно все субъекты хозяйствования, предоставляющие финансовые услуги, операторы почтовой связи, другие учреждения, предоставляющие услуги по переводу средств (почтового перевода) и осуществление валютных операций; субъекты аудиторской деятельности; бухгалтеры; адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально; нотариусы; посредники по купле-продаже недвижимого имущества; поставщики услуг, связанные с оборотом виртуальных активов и т.п.

Ранее Национальный банк Украины сообщал, что будет штрафовать банки и субъектов первичного мониторинга за манипуляции в отношении клиентов, имеющих статус РЕРов.

К субъектам первичного финмониторинга, не являющимся банками, будут применять штраф в размере до 1,7 млн грн.

К банкам будут применять другой размер штрафа – до 10 млн грн в соответствии с положением о применении Национальным банком Украины мер влияния.

Автор: Наталья Мамченко

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