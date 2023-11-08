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На Тернопольщине женщина добровольно отдала почти 5,5 млн гривен мошенникам псевдо-брокерской компании

23:14, 8 ноября 2023
На инвестировании в брокерскую компанию мошенников тернополянка потеряла почти пять с половиной миллионов гривен.
На Тернопольщине женщина добровольно отдала почти 5,5 млн гривен мошенникам псевдо-брокерской компании
Источник фото: 2day.kh.ua
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В Тернополе местная жительница в течение 4 месяцев пополняла карточки работников псевдо-брокерской компании огромные суммы денег, будучи убежденной, что получит доходы с таких инвестиций, - сообщает Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.

Жертва мошенничества рассказала, что о возможности зарабатывать, инвестируя в известные мировые компании, увидела на странице одного блогера. Поэтому она приобрела курс обучения по инвестированию, а затем заплатила 16 000 гривен за регистрацию аккаунта на сайте брокерской конторы.

С июля женщине начали звонить неизвестные лица, представляясь финансовыми сотрудниками конторы и, обещая большие прибыли, побуждая к новым вложениям. Сначала женщина перечисляла средства на банковские карты. Когда сумма пополнений превысила 600 тысяч гривен женщина получила первую прибыль - 28 000 гривен. Однако брокеры обещали зарабатывать по 10 000 американских долларов ежеквартально.

Впоследствии мошенники посоветовали пополнять криптовалютный кошелек долларами через обменники, мол, гривны теряются из-за больших комиссий. Беря кредиты и занимая средства у родных и знакомых женщина снова вкладывала деньги в свой финансовый портфель. Однако на самом деле она финансировала мошенников.

С июля по октябрь женщина в целом потеряла почти пять с половиной миллионов гривен.

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