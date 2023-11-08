Жителя Ровно будут судить за организацию места разврата под видом массажного салона

33-летнему мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Будут судить жителя Ровно, который под видом массажного салона организовал место разврата. 33-летнему мужчине грозит до пяти лет тюрьмы, сообщает прокуратура области.

Следствие установило, что в арендованном помещении в центре Ровно мужчина открыл салон эротического массажа, где молодые женщины оказывали интимные услуги за деньги.

Клиентов искали через Интернет. За один сеанс «массажа» они оплачивали от 3 до 16 тыс. грн, в зависимости от выбранного комплекса услуг. Правоохранители задокументировали 2 эпизода такой преступной деятельности ровенчанина.

Расследование дела завершено, материалы отправили в суд.

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