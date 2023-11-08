Жителя Рівного судитимуть за організацію місця розпусти під виглядом масажного салону

33-річному чоловіку загрожує до п’яти років тюрми.

Судитимуть жителя Рівного, який під виглядом масажного салону організував місце розпусти. 33-річному чоловіку загрожує до п’яти років тюрми, повідомляє прокуратуру області.

Слідство встановило, що в орендованому приміщенні у центрі Рівного чоловік відкрив салон еротичного масажу, де молоді жінки надавали інтимні послуги за гроші.

Клієнтів шукали через Інтернет. За один сеанс «масажу» вони сплачували від 3 до 16 тис. грн, залежно від обраного комплексу послуг. Правоохоронці задокументували 2 епізоди такої злочинної діяльності рівнянина.

Наразі розслідування справи завершене, матеріали відправили до суду.

Раніше ми писали, що в Одесі викрили мережу будинків розпусти, яку організував поліцейський.

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