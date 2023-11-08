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Правоохранитель, который насмерть сбил 15-летнюю девушку под Харьковом, получил подозрение

16:09, 8 ноября 2023
Девушка переходила нерегулируемый пешеходный переход с велосипедом в руках.
Правоохранитель, который насмерть сбил 15-летнюю девушку под Харьковом, получил подозрение
Фото: ГБР
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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении правоохранителю из Киева, насмерть сбившего 15-летнюю девушку в районе населенного пункта Песочин Харьковской области. Об этом сообщает ГБР.

В ГБР напомнили, что 2 августа около 19:20 вблизи остановки общественного транспорта «Рай-Оленивка» девушка переходила нерегулируемый пешеходный переход с велосипедом в руках.

«В это время правоохранитель двигался за рулем авто в направлении Киева и не сбавляя скорости совершил на нее наезд. От полученных травм потерпевшая погибла на месте происшествия. Согласно проведенным экспертизам, водитель на момент ДТП был трезвым», — говорится в сообщении.

Правоохранителю сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

В настоящее время подозреваемый уволен из правоохранительных органов. Решается вопрос избрания в отношении него меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

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