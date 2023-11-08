Правоохоронець, який під Харковом на смерть збив 15-річну дівчину, отримав підозру

Дівчина переходила нерегульований пішохідний перехід з велосипедом у руках.

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру правоохоронцю з Києва, який на смерть збив 15-річну дівчину в районі населеного пункту Пісочин Харківської області. Про це повідомляє ДБР.

У ДБР нагадали, що цьогоріч 2 серпня близько 19:20 поблизу зупинки громадського транспорту «Рай-Оленівка» дівчина переходила нерегульований пішохідний перехід з велосипедом у руках.

«У цей час правоохоронець рухався за кермом авто у напрямку Києва та не збавляючи швидкості здійснив на неї наїзд. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці автопригоди. Згідно з проведеними експертизами водій на момент ДТП був тверезим», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронцю повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Наразі підозрюваний звільнений з правоохоронних органів. Вирішується питання обрання відносно нього запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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