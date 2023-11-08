У Луганську ліквідували колаборанта Філіпоненка: у ГУР повідомили деталі

У розвідці заявили, що операцію з ліквідації Філіпоненка реалізували спільно з представниками руху опору.

Фото: ГУР

У ГУР підтвердили знищення в окупованому Луганську колишнього "керівника народної міліції" Михайла Філіпоненка.

Зазначається, що операцію з ліквідації Філіпоненка реалізували спільно з представниками руху опору.

"8 листопада 2023 року о 08:40 внаслідок вибуху автомобіля було ліквідовано так званого депутата так званого «вєрховного совєта лнр» від російської партії лдпр ― Філіпоненка Міхаіла Юрьєвіча", - йдеться у повідомленні ГУР.

У розвідці повідомили, що він був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де військовополонені та цивільні заручники зазнавали нелюдських тортур. Сам Філіпоненко особисто жорстоко катував людей.

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