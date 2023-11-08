В Луганске ликвидировали коллаборанта Филипоненко: в ГУР сообщили детали

В разведке заявили, что операцию по ликвидации Филипоненко реализовали совместно с представителями движения сопротивления.

Фото: ГУР

В ГУР подтвердили уничтожение в оккупированном Луганске бывшего "руководителя народной милиции" Михаила Филипоненко.

Отмечается, что операция по ликвидации Филипоненко была реализована совместно с представителями движения сопротивления.

"8 ноября 2023 года в 08:40 в результате взрыва автомобиля был ликвидирован так называемый депутат так называемого «верховного совета лнр» от российской партии лдпр ― Филипоненко Михаил Юрьевич", - говорится в сообщении ГУР.

В разведке сообщили, что он был причастен к организации пыточных на оккупированных территориях Луганской области, где военнопленные и гражданские заложники подвергались бесчеловечным пыткам. Сам Филипоненко лично жестоко пытал людей.

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