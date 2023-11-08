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Взятки за регистрацию сельхозтехники: будут судить чиновников управления Госпродпотребслужбы

16:18, 8 ноября 2023
Правоохранители собрали доказательства причастности фигурантов к 28 эпизодам преступной деятельности на почти 190 тысяч гривен.
Взятки за регистрацию сельхозтехники: будут судить чиновников управления Госпродпотребслужбы
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В Киевской области будут судить чиновников управления Госпродпотребслужбы, которые брали взятки за регистрацию сельхозтехники. В целом полицейские установили причастность чиновников к 28 эпизодам преступной деятельности в Киевской области. Об этом сообщила Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Согласно разработанной схеме, начальник и заместитель отдела предоставляли указания своим подчиненным создавать искусственные препятствия при регистрации сельскохозяйственной техники и выдачи удостоверений на управление специальной техникой – тракторов, комбайнов и т.д. Во избежание проблем «клиенты» должны платить 8 000 гривен неправомерной выгоды из одной техники.

«В ходе следствия правоохранители собрали доказательства причастности фигурантов к 28 эпизодам преступной деятельности, а сумма полученных ими взяток составляла почти 190 тысяч гривен», - сказано в сообщении.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт по согласованию с Киевской областной прокуратурой направлен в суд. Начальнику отдела, его заместителю и двум подчиненным инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киевской области чиновники погорели на взятке в $20 000 за присвоение почтовых адресов таунхаузам.

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