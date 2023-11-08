В Киеве во время семейного застолья теща ударила зятя ножом во время семейного застолья

В Киеве правоохранители задержали женщину, которая тяжело ранила своего зятя.

В Киеве на улице Энтузиастов во время выяснения отношений женщина ударила зятя ножом в живот. Правоохранители, прибывшие на вызов врачей задержали злоумышленницу недалеко от места жительства. За содеянное ей грозит до 8 лет лишения свободы, - сообщает полиция Киева.

Как выяснили правоохранители, потерпевший получил ранения в результате конфликта с тещей.

"Во время семейного застолья между родственниками возникла ссора на бытовой почве, в ходе которой женщина кухонным ножом ударила зятя в живот. После содеянного она ушла из квартиры, а очевидцы вызвали пострадавшему "скорую". Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение с проникающим колото-резаным ранением. Из дома следственно-оперативная группа изъяла нож со следами бурого цвета и другие вещественные доказательства. Уже через полчаса участковые офицеры вместе с оперативными работниками отдела полиции № 3 Днепровского управления полиции обнаружили подозреваемую неподалеку от места жительства. Мы задержали женщину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Нарушительницей оказалась местная жительница, 1970 года рождения", - рассказали в полиции.

Следователи Днепровского управления полиции сообщили задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.

Сейчас решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения.

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