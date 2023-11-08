Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Стало известно, почему в Базе помощников судей отсутствуют данные об отдельных судьях Большой Палаты Верховного Суда и их помощниках

База помощников судей не содержит информации о некоторых судьях Верховного Суда, работающих или когда-то работавших в составе Большой Палаты Верховного Суда, и их помощниках, - почему так получилось.

Заявления для участия в конкурсе на должности судей местных судов подали 507 кандидатов из 585

С 1 декабря появится возможность выбирать вакансии в судах.

Список национальных PEP должен быть ориентировочным, а не исчерпывающим: Еврокомиссия рекомендует Нацбанку принять указания

Закон о PEP: Еврокомиссия рекомендовала Нацбанку издать указания, что национальный перечень публичных деятелей является ориентировочным, а не исчерпывающим

Еврокомиссия опубликовала основные положения своего Отчета по Украине, ДОКУМЕНТ

Какие проблемы и достижения констатировала Европейская комиссия в Отчете по поводу возможности начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз, ДОКУМЕНТ.

Необходимо еще усовершенствовать закон об отборе судей и создать новый суд для госорганов, - Еврокомиссия опубликовала Отчет о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС

Еврокомиссия в Отчете по выполнению Украиной требований рекомендует создать новый административный суд для рассмотрения дел, связанных с центральными государственными органами, укомплектованный надлежащим образом проверенными судьями.

  1. В Украине

В Киеве во время семейного застолья теща ударила зятя ножом во время семейного застолья

22:19, 8 ноября 2023
В Киеве правоохранители задержали женщину, которая тяжело ранила своего зятя.
В Киеве во время семейного застолья теща ударила зятя ножом во время семейного застолья
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Киеве на улице Энтузиастов во время выяснения отношений женщина ударила зятя ножом в живот. Правоохранители, прибывшие на вызов врачей задержали злоумышленницу недалеко от места жительства. За содеянное ей грозит до 8 лет лишения свободы, - сообщает полиция Киева.

Как выяснили правоохранители, потерпевший получил ранения в результате конфликта с тещей.

"Во время семейного застолья между родственниками возникла ссора на бытовой почве, в ходе которой женщина кухонным ножом ударила зятя в живот. После содеянного она ушла из квартиры, а очевидцы вызвали пострадавшему "скорую". Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение с проникающим колото-резаным ранением. Из дома следственно-оперативная группа изъяла нож со следами бурого цвета и другие вещественные доказательства. Уже через полчаса участковые офицеры вместе с оперативными работниками отдела полиции № 3 Днепровского управления полиции обнаружили подозреваемую неподалеку от места жительства. Мы задержали женщину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Нарушительницей оказалась местная жительница, 1970 года рождения", - рассказали в полиции.

Следователи Днепровского управления полиции сообщили задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.

Сейчас решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Іванчук
    Вадим Іванчук
    суддя Київського районного суду м. Одеси