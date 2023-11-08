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Украинцы могут получить сертификаты на приобретение книг: кто будет иметь право

20:00, 8 ноября 2023
Сертификат можно будет использовать для приобретения книг на украинском языке в бумажной и/или электронной форме.
Украинцы могут получить сертификаты на приобретение книг: кто будет иметь право
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В среду, 8 ноября, Верховная Рада приняла закон о субсидиях для магазинов на аренду помещений и предоставление сертификатов на приобретение книг. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Среди инициаторов законопроекта – нардепы Евгения Кравчук, Никита Потураев, Владимир Вятрович.

Документом предусмотрено субсидирование для магазинов на аренду помещений и предоставление сертификатов на приобретение книг.

Сертификаты предоставляются:

  • в течение года со дня достижения гражданином Украины 18-летнего возраста;
  • при рождении ребенка – одному из родителей или других законных представителей ребенка в течение года со дня рождения ребенка.

В денежном эквиваленте сертификат составляет 0,3 прожиточного минимума для трудоспособных лиц (на данный момент – 805 грн 20 коп.)

Помощь может быть использована исключительно для приобретения книжных изданий на государственном языке в бумажной и/или электронной форме, в том числе в аудио файлах (кроме изданий с территории государства-агрессора).

Законом установлено, что реализация программы предоставления гражданам Украины государственной помощи на приобретение книг осуществляется с использованием средств Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія).

Раньше мы писали, что с выдачей паспорта украинцам будут давать сертификат на книги.

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