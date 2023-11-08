Во Львове пытались незаконно приватизировать квартиру стоимостью 4 млн грн

Суд принял решение о признании трехкомнатной квартиры выморочным наследием и передаче ее в собственность территориальной общины.

Во Львове суд признал трехкомнатную квартиру выморочным наследием и передал ее в собственность территориальной громаде. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет о квартире общей площадью почти 70 кв. м, которая находится на улице Ожешко города Львова. Ее стоимость составляет более 4 млн грн.

Установлено, что у умершей владелицы недвижимости отсутствовали наследники. Соответственно недвижимость по закону должна была быть признана выморочным наследием.

Однако прокурорами выявлен факт обращения в государственную нотариальную контору посторонним лицом на ее наследование. С целью недопущения незаконного владения имуществом претензии последней опровергнуты прокурорами в судебном порядке.

Ранее мы писали, что столичной общине вернули квартиру в центре Киева стоимостью более 5 млн грн.

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