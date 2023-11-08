У Львові намагались незаконно приватизувати квартиру вартістю 4 млн грн

Суд ухвалив рішення про визнання трикімнатної квартири відумерлою спадщиною та передачу її у власність територіальної громади.

У Львові суд визнав трикімнатну квартиру відумерлою спадщиною та передав її у власність територіальної громади. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Мова йде про квартиру загальною площею майже 70 кв м, яка знаходиться на вулиці Ожешко міста Львова. Її вартість становить понад 4 млн грн.

Встановлено, що у власниці нерухомості, яка померла, були відсутні спадкоємці. Відповідно нерухомість за законом мала бути визнана відумерлою спадщиною.

Проте, прокурорами виявлено факт звернення до державної нотаріальної контори сторонньою особою на її успадкування. З метою недопущення незаконного володіння майном претензії останньої спростовано прокурорами в судовому порядку.

Раніше ми писали, що столичній громаді повернули квартиру в центрі Києва вартістю понад 5 млн грн.

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