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  1. В Україні

У Львові намагались незаконно приватизувати квартиру вартістю 4 млн грн

22:00, 8 листопада 2023
Суд ухвалив рішення про визнання трикімнатної квартири відумерлою спадщиною та передачу її у власність територіальної громади.
У Львові намагались незаконно приватизувати квартиру вартістю 4 млн грн
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У Львові суд визнав трикімнатну квартиру відумерлою спадщиною та передав її у власність територіальної громади. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Мова йде про квартиру загальною площею майже 70 кв м, яка знаходиться на вулиці Ожешко міста Львова. Її вартість становить понад 4 млн грн.

Встановлено, що у власниці нерухомості, яка померла, були відсутні спадкоємці. Відповідно нерухомість за законом мала бути визнана відумерлою спадщиною.

Проте, прокурорами виявлено факт звернення до державної нотаріальної контори сторонньою особою на її успадкування. З метою недопущення незаконного володіння майном претензії останньої спростовано прокурорами  в судовому порядку.

Раніше ми писали, що столичній громаді повернули квартиру в центрі Києва вартістю понад 5 млн грн. 

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