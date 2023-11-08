Українці можуть отримати сертифікати на придбання книжок: хто матиме право

Сертифікат можна буде використати для придбання книжок українською мовою у паперовій та/або електронній формі.

У середу, 8 листопада, Верховна Рада ухвалила закон про субсидії для книгарень на оренду приміщень та надання сертифікатів на придбання книжок. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Серед ініціаторів законопроєкту – нардепи Євгенія Кравчук, Микита Потураєв, Володимир В'ятрович.

Документом передбачено субсидування для книгарень на оренду приміщень та надання сертифікатів на придбання книжок.

Сертифікати надаються:

протягом року з дня досягнення громадянином України 18-річного віку;

при народженні дитини - одному з батьків або інших законних представників дитини протягом року з дня народження дитини.

У грошовому еквіваленті сертифікат становить 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на зараз - 805 грн 20 коп.)

Допомога може бути використана виключно для придбання книжкових видань державною мовою у паперовій та/або електронній формі, у тому числі в аудіо файлах (крім видань з території держави-агресора).

Законом встановлено, реалізація програми надання громадянам України державної допомоги на придбання книг здійснюється з використанням засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Портал Дія).

Раніше ми писали, що з видачею паспорта українцям видаватимуть сертифікат на книги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.