Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Стало відомо, чому у Базі помічників суддів відсутні дані про окремих суддів Великої Палати Верховного Суду та їх помічників

База помічників суддів не містить інформації стосовно деяких суддів Верховного Суду, які працюють або колись працювали у складі Великої Палати Верховного Суду, і їх помічників, - чому так вийшло.

Заяви для участі у конкурсі на посади суддів місцевих судів подали 507 кандидатів з 585

З 1 грудня відкриється можливість обирати вакансії в судах.

Перелік національних PEP має бути орієнтовним, а не вичерпним: Єврокомісія рекомендує Нацбанку прийняти вказівки

Закон про PEP: Єврокомісія рекомендувала Нацбанку видати вказівки, що національний перелік публічних діячів є орієнтовним, а не вичерпним.

Єврокомісія опублікувала основні тези свого Звіту щодо України, ДОКУМЕНТ

Які проблеми та досягнення констатувала Європейська комісія у Звіті стосовно можливості розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу, ДОКУМЕНТ.

Необхідно ще вдосконалити закон щодо добору суддів і створити новий суд для держорганів, - Єврокомісія опублікувала Звіт щодо початку переговорів про вступ України до ЄС

Єврокомісія у Звіті стосовно виконання Україною вимог рекомендує створити новий адміністративний суд для розгляду справ, пов’язаних із центральними державними органами, укомплектований належним чином перевіреними суддями.

  1. В Україні

У Києві під час сімейного застілля теща вдарила зятя ножем

22:19, 8 листопада 2023
У Києві правоохоронці затримали жінку, яка тяжко поранила свого зятя.
У Києві під час сімейного застілля теща вдарила зятя ножем
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Києві на вулиці Ентузіастів під час з’ясування стосунків жінка вдарила зятя ножем у живіт. Правоохоронці, які прибули на виклик лікарів затримали зловмисницю неподалік місця проживання. За скоєне їй загрожує до 8 років позбавлення волі, – повідомляє поліція Києва.

Як з’ясували правоохоронці, потерпілий отримав поранення внаслідок конфлікту з тещею.

«Під час сімейного застілля між родичами виникла суперечка на побутовому ґрунті, у ході якої жінка кухонним ножем вдарила зятя у живіт. Після скоєного вона пішла з квартири, а очевидці викликали потерпілому «швидку». Чоловіка госпіталізували до медичного закладу з проникаючим колото-різаним пораненням. З оселі слідчо-оперативна група вилучила ніж зі слідами бурого кольору та інші речові докази. Вже через півгодини дільничні офіцери разом з оперативними працівниками відділу поліції №  3 Дніпровського управління поліції виявили підозрювану неподалік від місця проживання. Ми затримали жінку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Порушницею виявилась місцева мешканка, 1970 року народження», – розповіли в поліції.

Слідчі Дніпровського управління поліції повідомили затриманій про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантці запобіжного заходу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Іванчук
    Вадим Іванчук
    суддя Київського районного суду м. Одеси