У Києві під час сімейного застілля теща вдарила зятя ножем

У Києві правоохоронці затримали жінку, яка тяжко поранила свого зятя.

У Києві на вулиці Ентузіастів під час з’ясування стосунків жінка вдарила зятя ножем у живіт. Правоохоронці, які прибули на виклик лікарів затримали зловмисницю неподалік місця проживання. За скоєне їй загрожує до 8 років позбавлення волі, – повідомляє поліція Києва.

Як з’ясували правоохоронці, потерпілий отримав поранення внаслідок конфлікту з тещею.

«Під час сімейного застілля між родичами виникла суперечка на побутовому ґрунті, у ході якої жінка кухонним ножем вдарила зятя у живіт. Після скоєного вона пішла з квартири, а очевидці викликали потерпілому «швидку». Чоловіка госпіталізували до медичного закладу з проникаючим колото-різаним пораненням. З оселі слідчо-оперативна група вилучила ніж зі слідами бурого кольору та інші речові докази. Вже через півгодини дільничні офіцери разом з оперативними працівниками відділу поліції № 3 Дніпровського управління поліції виявили підозрювану неподалік від місця проживання. Ми затримали жінку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Порушницею виявилась місцева мешканка, 1970 року народження», – розповіли в поліції.

Слідчі Дніпровського управління поліції повідомили затриманій про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантці запобіжного заходу.

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