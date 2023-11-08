Хабарі за реєстрацію сільгосптехніки: судитимуть посадовців управління Держпродспоживслужби

Правоохоронці зібрали докази причетності фігурантів до 28-ми епізодів злочинної діяльності на майже 190 тисяч гривень.

На Київщині судитимуть посадовців управління Держпродспоживслужби, які брали хабарі за реєстрацію сільгосптехніки. Загалом поліцейські встановили причетність посадовців до 28 епізодів злочинної діяльності на Київщині. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Відповідно до розробленої схеми начальник та заступник відділу надавали вказівки своїм підлеглим створювати штучні перешкоди під час реєстрації сільськогосподарської техніки та видачі посвідчень на керування спеціальною технікою – тракторів, комбайнів тощо. За уникнення проблем «клієнти» мали сплачувати 8 000 гривень неправомірної вигоди з однієї техніки.

«В ході слідства правоохоронці зібрали докази причетності фігурантів до 28-ми епізодів злочинної діяльності, а сума отриманих ними хабарів становила майже 190 тисяч гривень», - сказано у повідомленні.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт за погодженням з Київською обласною прокуратурою скеровано до суду. Начальникові відділу, його заступникові та двом підлеглим інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Раніше ми писали, що на Київщині посадовці погоріли на хабарі у $20 000 за присвоєння поштових адрес таунхаузам.

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