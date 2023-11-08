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  1. В Україні

На Тернопільщині жінка добровільно віддала майже 5,5 млн гривень шахраям псевдоброкерської компанії

23:14, 8 листопада 2023
На інвестуванні в брокерську компанію шахраїв тернополянка втратила майже п‘ять з половиною мільйонів гривень.
На Тернопільщині жінка добровільно віддала майже 5,5 млн гривень шахраям псевдоброкерської компанії
Джерело фото: 2day.kh.ua
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В Тернополі місцева жителька протягом 4 місяців поповнювала картки працівників псевдоброкерської компанії величезні суми грошей, будучи переконаною, що отримає доходи з таких інвестицій, – повідомляє Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Жертва шахрайства розповіла, що про можливість заробляти, інвестуючи у відомі світові компанії, побачила на сторінці одного блогера. Тож вона придбала курс навчання з інвестування, а згодом заплатила 16 000 гривень за реєстрацію акаунта на сайті брокерської контори.

З липня жінці почали телефонувати невідомі особи, представляючись фінансовими співробітниками контори і, обіцяючи великі прибутки, спонукаючи до нових вкладень. Спочатку жінка перераховувала кошти на банківські картки. Коли сума поповнень перевищила 600 тисяч гривень жінка отримала перший прибуток – 28 000 гривень. Проте брокери обіцяли заробляти по 10 000 американських доларів щоквартально.

Згодом шахраї порадили поповнювати криптовалютний гаманець доларами через обмінники, мовляв, гривні втрачаються через великі комісії. Беручи кредити та позичаючи кошти у рідних та знайомих жінка знову вкладала гроші у свій фінансовий портфель. Проте насправді вона фінансувала шахраїв.

З липня до жовтня жінка загалом втратила майже п’ять з половиною мільйонів гривень.

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