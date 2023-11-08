Оккупанты ударили ракетой по судну Либерии в Одесской области: есть погибший и раненые

Ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии, в момент его захода в порт.

Вечером 8 ноября российские оккупанты попали ракетой в надстройку гражданского судна под флагом Либерии, когда корабль заходил в порт в Одесской области. Об этом сообщает ОК «Юг».

«Продолжая террор гражданского судоходства, враг коварно ударил противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из портов Одесской области из самолетов тактической авиации в Черном море.

Ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии, в момент его захода в порт», — говорится в сообщении.

Ранены трое членов экипажа, которые являются гражданами Филиппин. Один из них госпитализирован.

Погиб лоцман, еще один работник порта получил ранения.

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