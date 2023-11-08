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  1. В Україні

Окупанти вдарили ракетою по судну Ліберії на Одещині: є загиблий та поранені

19:37, 8 листопада 2023
Ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, в момент його заходу в порт.
Окупанти вдарили ракетою по судну Ліберії на Одещині: є загиблий та поранені
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Ввечері 8 листопада російські окупанти влучили ракетою в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, коли корабель заходив у порт в Одеській області. Про це повідомляє ОК «Південь».

«Продовжуючи терор цивільного судноплавства, ворог підступно вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі.

Ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, в момент його заходу в порт», — йдеться у повідомленні.

Поранені троє членів екіпажу, які є громадянами Філіппін. Один з них ушпиталений.

Загинув лоцман, ще один працівник порту дістав поранення.

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