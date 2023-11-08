Окупанти вдарили ракетою по судну Ліберії на Одещині: є загиблий та поранені

Ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, в момент його заходу в порт.

Ввечері 8 листопада російські окупанти влучили ракетою в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, коли корабель заходив у порт в Одеській області. Про це повідомляє ОК «Південь».

«Продовжуючи терор цивільного судноплавства, ворог підступно вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі.

Ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, в момент його заходу в порт», — йдеться у повідомленні.

Поранені троє членів екіпажу, які є громадянами Філіппін. Один з них ушпиталений.

Загинув лоцман, ще один працівник порту дістав поранення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.