Демонтовану радянську зірку з обеліска на Галицькій площі в Києві передали до музею

Зірку передали на зберігання до Державного музею авіації України ім. О.К. Антонова.

Фото: Київблагоустрій

Зірку, яку демонтували з обеліска «Місто-герой Київ» на Галицькій площі у Києві, перевезли на майданчик для зберігання Державного музею авіації Антонова. Про це повідомляє Комунальне підприємство «Київблагоустрій».

У КП кажуть, що демонтаж зірки, яка була розміщена на вершині обеліска на Галицькій площі, був надскладною роботою.

Оскільки конструкція досить об’ємна (близько 3 метрів заввишки) та важить близько трьох тонн. Розташовувалась радянська символіка на висоті 42 метрів. Для демонтажу залучали важку техніку.

Як відомо, обеліск «Місту-герою Києву» розташований на початку Берестейського проспекту на Галицькій площі. Сорокаметрова стела зведена 1982 року до святкування 1500-річчя Києва на честь статусу міста-героя після Другої світової війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.