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Демонтовану радянську зірку з обеліска на Галицькій площі в Києві передали до музею

08:33, 9 листопада 2023
Зірку передали на зберігання до Державного музею авіації України ім. О.К. Антонова.
Демонтовану радянську зірку з обеліска на Галицькій площі в Києві передали до музею
Фото: Київблагоустрій
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Зірку, яку демонтували з обеліска «Місто-герой Київ» на Галицькій площі у Києві, перевезли на майданчик для зберігання Державного музею авіації Антонова. Про це повідомляє Комунальне підприємство «Київблагоустрій».

У КП кажуть, що демонтаж зірки, яка була розміщена на вершині обеліска на Галицькій площі, був надскладною роботою.

Оскільки конструкція досить об’ємна (близько 3 метрів заввишки) та важить близько трьох тонн. Розташовувалась радянська символіка на висоті 42 метрів. Для демонтажу залучали важку техніку.

Як відомо, обеліск «Місту-герою Києву» розташований на початку Берестейського проспекту на Галицькій площі. Сорокаметрова стела зведена 1982 року до святкування 1500-річчя Києва на честь статусу міста-героя після Другої світової війни.

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