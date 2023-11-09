Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС принудительно отправила в другие суды судей, которые не написали заявления на командирование

Новые суды получили семь судей из судов, оказавшихся в оккупации или в зоне боевых действий.

Еврокомиссия: после ликвидации ОАСК доступ к правосудию по делам с участием центральных органов власти ухудшается

Еврокомиссия в своем Отчете констатировала, что после ликвидации Окружного административного суда Киева доступ к правосудию по делам с участием центральных органов власти ухудшается.

Еврокомиссия поставила перед Украиной непростую задачу – принять закон о лоббировании, но так, чтобы он не мешал общественным активистам

Еврокомиссия: закон о лоббировании должен быть принят, но он не должен возлагать «чрезмерное бремя» на гражданское общество.

Стало известно, почему в Базе помощников судей отсутствуют данные об отдельных судьях Большой Палаты Верховного Суда и их помощниках

База помощников судей не содержит информации о некоторых судьях Верховного Суда, работающих или когда-то работавших в составе Большой Палаты Верховного Суда, и их помощниках, - почему так получилось.

Заявления для участия в конкурсе на должности судей местных судов подали 507 кандидатов из 585

С 1 декабря появится возможность выбирать вакансии в судах.

  1. В Украине

Демонтированную советскую звезду с обелиска на Галицкой площади в Киеве передали в музей

08:33, 9 ноября 2023
Звезду передали на хранение в Государственный музей авиации Украины им. О.К. Антоново.
Демонтированную советскую звезду с обелиска на Галицкой площади в Киеве передали в музей
Фото: Киевблагоустройство
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Звезду, которую демонтировали с обелиска «Город-герой Киев» на Галицкой площади в Киеве, перевезли на площадку для хранения Государственного музея авиации Антонова. Об этом сообщает Коммунальное предприятие «Киевблагоустройство».

В КП говорят, что демонтаж звезды, расположенной на вершине обелиска на Галицкой площади, был сверхсложной работой.

Поскольку конструкция достаточно объемная (около 3 метров в высоту) и весит около трех тонн. Находилась советская символика на высоте 42 метров. Для демонтажа привлекали тяжелую технику.

Как известно, обелиск «Город-герой Киев» расположен в начале Берестейского проспекта на Галицкой площади. Сорокаметровая стела возведена в 1982 году к празднованию 1500-летия Киева в честь статуса города-героя после Второй мировой войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео