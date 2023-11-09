Демонтированную советскую звезду с обелиска на Галицкой площади в Киеве передали в музей

Звезду передали на хранение в Государственный музей авиации Украины им. О.К. Антоново.

Фото: Киевблагоустройство

Звезду, которую демонтировали с обелиска «Город-герой Киев» на Галицкой площади в Киеве, перевезли на площадку для хранения Государственного музея авиации Антонова. Об этом сообщает Коммунальное предприятие «Киевблагоустройство».

В КП говорят, что демонтаж звезды, расположенной на вершине обелиска на Галицкой площади, был сверхсложной работой.

Поскольку конструкция достаточно объемная (около 3 метров в высоту) и весит около трех тонн. Находилась советская символика на высоте 42 метров. Для демонтажа привлекали тяжелую технику.

Как известно, обелиск «Город-герой Киев» расположен в начале Берестейского проспекта на Галицкой площади. Сорокаметровая стела возведена в 1982 году к празднованию 1500-летия Киева в честь статуса города-героя после Второй мировой войны.

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