Еврокомиссия поставила перед Украиной непростую задачу – принять закон о лоббировании, но так, чтобы он не мешал общественным активистам

Еврокомиссия: закон о лоббировании должен быть принят, но он не должен возлагать «чрезмерное бремя» на гражданское общество.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 19 октября анонсировал внесение законопроекта о лоббировании. По его словам, общественные организации и физические лица должны будут предоставить в НАПК информацию о своих донорах и объеме финансирования.

«Ну что, три дня обсуждения как плохо быть пожизненным РЕРом, заканчиваются. Открываем новый уровень – закон о лоббировании, согласно которому все соответствующие организации и физические лица должны подавать данные о своих донорах и суммах в НАПК – это будет срач)», - написал тогда Арахамия (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

Примечательно, что закон о лоббировании отсутствовал как отдельное непосредственное требование в том перечне 7 критериев, выдвинутых в 2022 году Еврокомиссией Украине для начала переговоров о вступлении в ЕС (там говорилось, что Украина должна «ввести антиолигархический закон, чтобы ограничить чрезмерное влияние олигархов на экономическую, политическую и общественную жизнь»).

Однако принятие закона о лоббировании появилось сначала в ГАП (где речь идет только об общих вещах), а затем – в Отчете Еврокомиссии от 8 ноября. Так, Еврокомиссия указала, что наше государство «в достаточной степени выполняет критерии, связанные со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство права», «при условии, что оно продолжит свои усилия по реформированию и выполнит другие требования в рамках семи шагов». На этой основе Комиссия рекомендует Европейскому Совету начать переговоры по вступлению с Украиной. Кроме того, Комиссия рекомендует, чтобы Европейский Совет принял рамки переговоров, когда Украина:

- примет предложенный правительством закон об увеличении штатной численности Национального антикоррупционного бюро Украины;

- изъять из закона о предотвращении коррупции положения, ограничивающие полномочия НАПК продолжать проверку активов, уже прошедших процесс проверки, и ограничение полномочий НАПК по проверке имущества, приобретенного декларантами до вступления на государственную службу, без ущерба правилам, применяемым к обеспечению безопасности во время войны;

- примет закон, регулирующий лоббирование по европейским стандартам, как часть антиолигархического плана действий и т.д.

Комиссия будет постоянно следить за прогрессом и соблюдением во всех областях, связанных с открытием переговоров, и будет отчитываться Совету до марта 2024 года.

Итак, в качестве важного условия дальнейших шагов по евроинтеграции назван закон о лоббировании.

Как известно, кроме Государственной антикоррупционной программы (ГАП) принятие такого закона было заложено в принятый 24 августа 2023 года Закон «О правотворческой деятельности» (законопроект №5707). С 20 сентября 2023 г. начался отсчет 6 месяцев для внесения Кабмином законопроекта «относительно лоббизма и лоббистской деятельности». Соответствующая императивная норма предусмотрена заключительными положениями нового закона.

19 сентября Правительство внесло изменения в План мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием олигархами. В частности, Кабмин изменил с декабря 2023 на сентябрь 2023 сроки разработки и внесения соответствующего законопроекта о лоббировании. Изменен и ответственный исполнитель – с Минюста, НАПК и других заинтересованных органов – только на НАПК.

Также изменен критерий «Ожидаемый результат». В частности, таким результатом в соответствии с обновленным Планом должна быть установлена обязательность:

государственной регистрации лоббистской деятельности;

отчетность лоббистов;

опубликование договоров о предоставлении услуг по лоббированию и финансовым отчетам

запрет:

наличных расчетов за предоставление услуг по лоббированию;

получение бюджетных средств лоббистами на ведение лоббистской деятельности

введение:

публичного реестра лоббистов;

контроль и ответственность за нарушение ограничений и обязанностей.

Владимир Зеленский после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что закон о лоббизме – это то, что «десятки лет назад нужно было сделать».

Однако пока неизвестно, совпадает ли «Ожидаемый результат», который определили депутаты и Кабмин, с тем, как закон о лоббировании видят европейские партнеры.

Так, в полной редакции Отчета Еврокомиссия указывает, что «Украина также разрабатывает комплексный закон о лоббировании в консультациях с международными экспертами; запланированы общественные консультации».

«Украине все же следует принять закон, регулирующий лоббирование в соответствии с европейскими стандартами, как часть антиолигархического плана действий.

Несколько законодательных предложений по регулированию лоббирования было зарегистрировано, но еще не принято. НАПК начало процесс подготовки нового закона о лоббировании. Антикоррупционная стратегия и государственная антикоррупционная программа требуют разработки и утверждения нормативно правовых актов по лоббированию до апреля 2024 года.

Чтобы укрепить взаимное доверие заинтересованных сторон и достичь консенсуса относительно лучшего подхода к нормативно-правовой базе лоббирования в Украине, открытое обсуждение с участием участников необходимо продолжать, включая широкое привлечение заинтересованных сторон (в частности, группы гражданского общества) и широкие консультации с общественностью.

Будет важно обеспечить, чтобы нормативные акты по лоббированию не препятствовали и не ограничивали законную деятельность гражданского общества и не налагали на них непропорциональное бремя», - отмечено в Отчете.

Итак, перед украинскими властями стоит непростая задача – найти баланс между необходимым регулированием деятельности лоббистов и тем, чтобы не возложить «чрезмерное бремя» на общественных активистов.

Автор: Наталья Мамченко

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