США решили назначить советника по инфраструктуре, который будет находиться в Киеве

Роберт Маринер назначен советником по транспорту в Украине.

Фото: president.gov.ua

В среду, 8 ноября, в Киев с необъявленным визитом прибыл министр транспорта США Пит Буттиджедж. Президент Владимир Зеленский провел с ним встречу.

Как сообщает Офис президента, во время встречи ключевое внимание было уделено координации совместных действий по восстановлению инфраструктуры Украины и развитию транспортных возможностей для экспорта украинских товаров на международные рынки.

Также министр транспорта США Пит Буттиджедж сообщил о назначении советника старшего уровня, который будет находиться в Киеве, чтобы оказывать техническую помощь и делиться передовым опытом реализации инфраструктурных проектов.

«С тех пор как россия начала полномасштабное вторжение, я поддерживал тесный контакт со своим украинским коллегой относительно влияния на глобальные цепочки поставок, особенно на портовую и железнодорожную инфраструктуру. Сегодня я в Киеве, чтобы выполнить важную просьбу разместить здесь советника по инфраструктуре», - написал министр в X (бывшем Twitter).

Буттиджедж отметил, что советник будет находиться в Киеве для оказания технической помощи в реализации проектов в рамках усилий по восстановлению страны.

«Это один из многих способов, которыми США продолжают поддерживать народ Украины в долгосрочной перспективе и обеспечивать его связь с миром», - рассказал министр.

Как сообщается на сайте Министерства транспорта США, Роберт Маринер, выполнявший инженерные работы для ВВС и ВМС США и имеющий многолетний опыт работы в транспортных проектах, будет советником по транспорту в Украине. Маринер ранее работал советником консультанта по транспорту посольства США в Кабуле, Афганистан. Министерство транспорта США в координации с Госдепартаментом координировало аналогичные консультативные функции в посольствах США в Ираке и Афганистане.

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