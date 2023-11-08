Требовали $300 000 за решение «земельного» вопроса: разоблачен депутат Тернопольского райсовета и его адвокат

По данным следствия, депутат и его сообщник-адвокат требовали 300 тысяч долларов с украинского инвестора, желающего приобрести агрокомпанию на территории региона.

Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили депутата Тернопольского райсовета и его адвоката, требовавших 300 тысяч долларов за решение «земельного» вопроса. Об этом сообщает СБУ.

По материалам следствия депутат и его сообщник-адвокат требовали 300 тысяч долларов с украинского инвестора, который хотел приобрести агрокомпанию на территории региона.

«За эту сумму фигуранты обещали покупателю не создавать искусственных препятствий при оформлении собственности на принадлежащие сельхозпредприятию земельные участки», — говорится в сообщении.

Кроме депутата и адвоката разоблачен также нынешний владелец этого предприятия, который подстрекал покупателя к подкупу судьи, депутата и его сообщника, чтобы землю этого предприятия окончательно вывели в частную собственность.

На основании собранных доказательств депутату райсовета поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Преступные действия его сообщника – адвоката – квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, подозрение получил руководитель агропредприятия по ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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