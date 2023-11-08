Зеленский поручил властям подготовиться к переговорам по вступлению Украины в Евросоюз

Президент подписал указ о безотлагательных ближайших мерах по подготовке к решению о переговорах о вступлении Украины в ЕС.

В среду, 8 ноября, Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому он поручил властям подготовиться к переговорам по вступлению Украины в Европейский союз. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в эфире телемарафона.

«Сегодня президент подписал указ о безотлагательных ближайших мерах по подготовке к решению о переговорах о вступлении (чтобы мы выполнили все, что нужно выполнить) и к самим переговорам о вступлении», - отметил Жовква.

В качестве примера он рассказал, что Еврокомиссия должна совершить скрининг национального законодательства Украины, чтобы выяснить, насколько оно отвечает требованиям Евросоюза. Этот процесс очень важен и в нашей стране нужно начинать его уже сегодня.

«Мы ставим вопрос перед ЕК не ждать переговоров и провести этот скрининг. Здесь президент дал поручение Кабмину и другим институтам», – уточнил Жовква.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия опубликовала основные положения своего Отчета по Украине.

Также Украине рекомендуют принять закон о лоббировании и увеличить штат для открытия переговоров по вступлению в ЕС.

Добавим, что Стефанишин рассказала, от чего будет зависеть продолжительность переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

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