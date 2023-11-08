Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Стало известно, почему в Базе помощников судей отсутствуют данные об отдельных судьях Большой Палаты Верховного Суда и их помощниках

База помощников судей не содержит информации о некоторых судьях Верховного Суда, работающих или когда-то работавших в составе Большой Палаты Верховного Суда, и их помощниках, - почему так получилось.

Заявления для участия в конкурсе на должности судей местных судов подали 507 кандидатов из 585

С 1 декабря появится возможность выбирать вакансии в судах.

Список национальных PEP должен быть ориентировочным, а не исчерпывающим: Еврокомиссия рекомендует Нацбанку принять указания

Закон о PEP: Еврокомиссия рекомендовала Нацбанку издать указания, что национальный перечень публичных деятелей является ориентировочным, а не исчерпывающим

Еврокомиссия опубликовала основные положения своего Отчета по Украине, ДОКУМЕНТ

Какие проблемы и достижения констатировала Европейская комиссия в Отчете по поводу возможности начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз, ДОКУМЕНТ.

Необходимо еще усовершенствовать закон об отборе судей и создать новый суд для госорганов, - Еврокомиссия опубликовала Отчет о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС

Еврокомиссия в Отчете по выполнению Украиной требований рекомендует создать новый административный суд для рассмотрения дел, связанных с центральными государственными органами, укомплектованный надлежащим образом проверенными судьями.

  1. В Украине

Зеленский поручил властям подготовиться к переговорам по вступлению Украины в Евросоюз

18:33, 8 ноября 2023
Президент подписал указ о безотлагательных ближайших мерах по подготовке к решению о переговорах о вступлении Украины в ЕС.
Зеленский поручил властям подготовиться к переговорам по вступлению Украины в Евросоюз
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В среду, 8 ноября, Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому он поручил властям подготовиться к переговорам по вступлению Украины в Европейский союз. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в эфире телемарафона.

«Сегодня президент подписал указ о безотлагательных ближайших мерах по подготовке к решению о переговорах о вступлении (чтобы мы выполнили все, что нужно выполнить) и к самим переговорам о вступлении», - отметил Жовква.

В качестве примера он рассказал, что Еврокомиссия должна совершить скрининг национального законодательства Украины, чтобы выяснить, насколько оно отвечает требованиям Евросоюза. Этот процесс очень важен и в нашей стране нужно начинать его уже сегодня.

«Мы ставим вопрос перед ЕК не ждать переговоров и провести этот скрининг. Здесь президент дал поручение Кабмину и другим институтам», – уточнил Жовква.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия опубликовала основные положения своего Отчета по Украине.

Также Украине рекомендуют принять закон о лоббировании и увеличить штат для открытия переговоров по вступлению в ЕС.

Добавим, что Стефанишин рассказала, от чего будет зависеть продолжительность переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Іванчук
    Вадим Іванчук
    суддя Київського районного суду м. Одеси