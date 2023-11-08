Зеленський доручив владі підготуватися до переговорів щодо вступу України до Євросоюзу

Президент підписав указ про невідкладні найближчі заходи щодо підготовки до рішення про переговори про вступ України до ЄС.

У середу, 8 листопада, Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким він доручив владі підготуватися до переговорів щодо вступу України до Європейського союзу. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону.

«Сьогодні президент підписав указ про невідкладні найближчі заходи щодо підготовки до рішення про переговори про вступ (щоб ми виконали все, що потрібно виконати) та до самих переговорів про вступ», - зазначив Жовква.

У якості прикладу він розповів, що Єврокомісія має зробити скринінг національного законодавства України, щоб з'ясувати, наскільки воно відповідає вимогам Євросоюзу. Цей процес дуже важливий і нашій країні треба розпочинати його вже сьогодні.

«Ми ставимо питання перед ЄК не чекати на переговори і провести цей скринінг. Тут президент дав доручення Кабміну та іншим інституціям», - уточнив Жовква.

Раніше ми писали, що Єврокомісія опублікувала основні тези свого Звіту щодо України.

Також Україні рекомендують ухвалити закон про лобіювання і збільшити штат для відкриття переговорів про вступ до ЄС.

Додамо, що Стефанішина розповіла, від чого залежатиме тривалість переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.