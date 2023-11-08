Стефанішина розповіла, від чого залежатиме тривалість переговорів про вступ України до Євросоюзу

Тривалість переговорів буде залежати від конкретних домовленостей із державами-членами.

Фото: Слово і діло

Тривалість переговорів про вступ України до Євросоюзу буде залежати від конкретних домовленостей із державами-членами. Про це повідомила віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

«Дуже багато залежить від конкретних домовленостей із державами-членами і розуміння того, що наступний рік – рік виборів у європейських інституціях. Тобто буде повністю перезапущено керівництво інституцій», — зазначила вона.

Стефанішина переконана, що розширення всього ЄС залежатиме від того, наскільки швидко рухатиметься Україна.

Раніше ми писали, що Єврокомісія опублікувала основні тези свого Звіту щодо України.

Також Україні рекомендують ухвалити закон про лобіювання і збільшити штат для відкриття переговорів про вступ до ЄС.

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