Рада прийняла Закони щодо вдосконалення порядку відкриття та оформлення спадщини

Прийняті парламентом документи врегульовують особливості спадкування у зв’язку з військовою агресією рф.

У середу, 8 листопада, Верховна Рада України прийняла в другому читанні й в цілому проект Закону щодо вдосконалення порядку відкриття та оформлення спадщини (№9287) та проект Закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо вдосконалення порядку відкриття та оформлення спадщини (№9288). Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

Так, законопроєкт №9287 розроблено з метою вдосконалення правового регулювання в частині забезпечення захисту майнових та особистих немайнових прав спадкоємців в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Для досягнення мети вносяться зміни до законів «Про нотаріат», «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» і «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», згідно з якими передбачається правовий механізм врегулювання особливостей реалізації права на спадкування щодо тимчасово окупованої території, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

Цього ж дня депутати підтримали в другому читанні і в цілому проєкт Закону № 9288 «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо вдосконалення порядку прийняття спадщини» у редакції, запропонованій Комітетом ВР з питань правової політики.

Документ розроблено з метою забезпечення захисту майнових та особистих немайнових прав спадкоємців і врегулювання особливостей спадкування у зв'язку з військовою агресією російської федерації.

Законодавчий акт вносить зміни до Цивільного кодексу, згідно з якими передбачається визначити, що за загальним правилом місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця, а якщо місце проживання його невідоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна - місцезнаходження основної частини рухомого майна. Якщо спадкодавець мав останнє місце проживання на території іноземної держави, місце відкриття спадщини визначається відповідно до Закону «Про міжнародне приватне право». Разом з тим передбачається правовий механізм оформлення спадкових прав у період дії в Україні воєнного стану.

Раніше ми детально писали про законопроєкт №9288.

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