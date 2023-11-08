Рада приняла Законы об усовершенствовании порядка открытия и оформления наследства

Принятые парламентом документы регулируют особенности наследования в связи с военной агрессией рф.

В среду, 8 ноября, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект Закона по усовершенствованию порядка открытия и оформления наследства (№9287) и проект Закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины по усовершенствованию порядка открытия и оформления наследия (№9288). Об этом сообщил официальный сайт парламента.

Так, законопроект №9287 разработан с целью усовершенствования правового регулирования в части обеспечения защиты имущественных и личных неимущественных прав наследников в условиях военного или чрезвычайного положения.

Для достижения цели вносятся изменения в законы "О нотариате", "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" и "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции", согласно которым предусматривается правовой механизм урегулирования особенностей реализации права на наследование в отношении временно оккупированной территории, населенных пунктов, территории которых органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют в полном объеме свои полномочия.

В этот же день депутаты поддержали во втором чтении и в целом проект Закона № 9288 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины по усовершенствованию порядка принятия наследства» в редакции, предложенной Комитетом ВР по правовой политике.

Документ разработан для обеспечения защиты имущественных и личных неимущественных прав наследников и урегулирования особенностей наследования в связи с военной агрессией российской федерации.

Законодательный акт вносит изменения в Гражданский кодекс, согласно которым предполагается определить, что по общему правилу место открытия наследства - последнее место жительства наследодателя, а если место жительства его неизвестно, местом открытия наследства является местонахождение недвижимого имущества или основной его части, а при отсутствии недвижимого имущества – местонахождение основной части движимого имущества. Если наследодатель имел последнее место жительства на территории иностранного государства, место открытия наследства определяется в соответствии с Законом «О международном частном праве». Вместе с тем, предусматривается правовой механизм оформления наследственных прав в период действия в Украине военного положения.

Ранее мы подробно писали о законопроекте №9288.

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