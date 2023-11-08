Ограничение максимального размера пенсии работникам прокуратуры: КСУ рассматривает дело о конституционности некоторых предписаний

Судья КСУ подготовил запросы в ряд органов государственной власти, научных учреждений, учреждений высшего образования с просьбой высказать позиции по вопросам, поднятым в конституционной жалобе по ограничению максимального размера пенсии работникам прокуратуры.

В среду, 8 ноября, Второй сенат КСУ на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрел дело по конституционной жалобе Сотниченко Степана Петровича. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Як зазначив суддя-доповідач у справі – суддя Конституційного Суду України Василь Лемак, Друга колегія суддів Другого сенату відкрила конституційне провадження у справі за конституційною скаргою Сотніченка Степана Петровича щодо конституційності окремих приписів статті 2, абзацу другого пункту 2 розділу ІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи“ від 8 липня 2011 року № 3668–VI зі змінами (далі – Закон № 3668), першого речення абзацу шостого частини п’ятнадцятої статті 86 Закону України „Про прокуратуру“ від 14 жовтня 2014 року № 1697–VII зі змінами (далі – Закон № 1697).

Згідно з першим реченням статті 2 Закону № 3668 «максимальний розмір пенсії (крім пенсійних виплат, що здійснюються з Накопичувального пенсійного фонду) <…> (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), призначених (перерахованих) відповідно до <…> законів України <…> „Про прокуратуру“ <…>, не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність». Інші оспорювані приписи, які є предметом конституційного контролю, кореспондуються із зазначеним положенням.

Суддя-доповідач поінформував, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи та ухвалення Судом обґрунтованого рішення він підготував запити до низки органів державної влади, наукових установ, закладів вищої освіти із проханням висловити позиції з питань, порушених у конституційній скарзі.

У цій справі Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

На відкритій частині пленарного засідання був присутній суб’єкт права на конституційну скаргу Степан Сотніченко.

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