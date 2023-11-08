Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Стало известно, почему в Базе помощников судей отсутствуют данные об отдельных судьях Большой Палаты Верховного Суда и их помощниках

База помощников судей не содержит информации о некоторых судьях Верховного Суда, работающих или когда-то работавших в составе Большой Палаты Верховного Суда, и их помощниках, - почему так получилось.

Заявления для участия в конкурсе на должности судей местных судов подали 507 кандидатов из 585

С 1 декабря появится возможность выбирать вакансии в судах.

Список национальных PEP должен быть ориентировочным, а не исчерпывающим: Еврокомиссия рекомендует Нацбанку принять указания

Закон о PEP: Еврокомиссия рекомендовала Нацбанку издать указания, что национальный перечень публичных деятелей является ориентировочным, а не исчерпывающим

Еврокомиссия опубликовала основные положения своего Отчета по Украине, ДОКУМЕНТ

Какие проблемы и достижения констатировала Европейская комиссия в Отчете по поводу возможности начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз, ДОКУМЕНТ.

Необходимо еще усовершенствовать закон об отборе судей и создать новый суд для госорганов, - Еврокомиссия опубликовала Отчет о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС

Еврокомиссия в Отчете по выполнению Украиной требований рекомендует создать новый административный суд для рассмотрения дел, связанных с центральными государственными органами, укомплектованный надлежащим образом проверенными судьями.

  1. В Украине

Ограничение максимального размера пенсии работникам прокуратуры: КСУ рассматривает дело о конституционности некоторых предписаний

17:13, 8 ноября 2023
Судья КСУ подготовил запросы в ряд органов государственной власти, научных учреждений, учреждений высшего образования с просьбой высказать позиции по вопросам, поднятым в конституционной жалобе по ограничению максимального размера пенсии работникам прокуратуры.
Ограничение максимального размера пенсии работникам прокуратуры: КСУ рассматривает дело о конституционности некоторых предписаний
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В среду, 8 ноября, Второй сенат КСУ на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрел дело по конституционной жалобе Сотниченко Степана Петровича. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Як зазначив суддя-доповідач у справі – суддя Конституційного Суду України Василь Лемак, Друга колегія суддів Другого сенату відкрила конституційне провадження у справі за конституційною скаргою Сотніченка Степана Петровича щодо конституційності окремих приписів статті 2, абзацу другого пункту 2 розділу ІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи“ від 8 липня 2011 року № 3668–VI зі змінами (далі – Закон № 3668), першого речення абзацу шостого частини п’ятнадцятої статті 86 Закону України „Про прокуратуру“ від 14 жовтня 2014 року № 1697–VII зі змінами (далі – Закон № 1697).

Згідно з першим реченням статті 2 Закону № 3668 «максимальний розмір пенсії (крім  пенсійних виплат, що здійснюються з Накопичувального пенсійного фонду) <…> (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), призначених (перерахованих) відповідно до <…> законів України <…> „Про прокуратуру“ <…>, не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність». Інші оспорювані приписи, які є предметом конституційного контролю, кореспондуються із зазначеним положенням.

Суддя-доповідач поінформував, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи та ухвалення Судом обґрунтованого рішення він підготував запити до низки органів державної влади, наукових установ, закладів вищої освіти із проханням висловити позиції з питань, порушених у конституційній скарзі.

У цій справі Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

На відкритій частині пленарного засідання був присутній суб’єкт права на конституційну скаргу Степан Сотніченко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Іванчук
    Вадим Іванчук
    суддя Київського районного суду м. Одеси