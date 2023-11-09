В 2024 году вырастут выплаты на ребенка: в Минсоцполитики назвали суммы

На 2024 год запланировано повышение прожиточного минимума, что повлияет на размер выплат на детей.

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В Украине семьям повысят денежную помощь при рождении ребенка. Сейчас выплата составляет 41 280 гривен. В 2024 году благодаря повышению прожиточного минимума возрастет и размер выплат, - сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в интервью ТСН.ua.

В законопроекте "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" запланировано повышение прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет - 2 563 гривны (сейчас - 2 272 гривны), для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 3 196 гривен (сейчас - 2 833 гривны).

Ранее мы писали, как оформить выплаты на ребенка: инструкция и размер финансовой помощи.

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