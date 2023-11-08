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Суд в Одессе заочно приговорил коллаборанта Сальдо к 15 годам тюрьмы

16:37, 8 ноября 2023
Суд признал Владимира Сальдо виновным в госизмене и коллаборационизме и приговорил к 15 годам тюрьмы.
Суд в Одессе заочно приговорил коллаборанта Сальдо к 15 годам тюрьмы
Фото: glavcom.ua
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В среду, 8 ноября, в Одессе заочно приговорили так называемого «исполняющего обязанности губернатора Херсонской области» Владимира Сальдо к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщил официальный сайт суда.

Суд признал его виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст. 111, ч.5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения, коллаборационная деятельность, оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников).

Отмечается, что судебное разбирательство проходило в специальном судебном разбирательстве in absentia (при отсутствии обвиняемого). При этом судом были приняты все меры о вызове обвиняемого в судебные заседания.

«Во время судебных прений, сторона обвинения просила признать Сальдо В.В. виновным и назначить соответствующее наказание в пределах санкций вменяемых статей, а именно 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В свою очередь защитник Сальдо В.В. просил вынести оправдательный приговор в отношении обвиняемого.

Оценив доказательства, представленные сторонами уголовного производства, суд пришел к выводу о виновности гражданина в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание по совокупности уголовных правонарушений в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности сроком 15 лет», - говорится в сообщении.

В суде добавляют, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

                                                                           

Ранее сообщалось, что активы коллаборанта Сальдо и его семьи передали в собственность государства.

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