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Владельцев авто лишат субсидии, однако есть нюанс

23:44, 8 ноября 2023
Претендовать на субсидию граждане смогут тогда, когда транспортному средству будет больше 15 лет.
Владельцев авто лишат субсидии, однако есть нюанс
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В Украине владельцам транспортных средств, автомобили которых выпущены менее 15 лет назад, не будут начислять субсидию. Год выпуска транспорта не будет влиять на мопед и прицеп, - сообщает Пенсионный фонд Украины.

"В соответствии с пунктом 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848, если на 1 число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства имеет в собственности более одного транспортного средства, подлежащего регистрации в установленном законодательством порядке, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа), субсидия в таком случае не назначается", - говорится в сообщении.

Семья может претендовать на получение жилищной субсидии с января 2024 года, когда со времени выпуска автомобиля будет более 15 лет.

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