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Власників авто позбавлять субсидії, проте є нюанс

23:44, 8 листопада 2023
Претендувати на субсидію громадяни зможуть тоді, коли транспортному засобу буде більше ніж 15 років.
Власників авто позбавлять субсидії, проте є нюанс
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В Україні власникам транспортних засобів, автомобілі яких випущені менше 15 років тому, не нараховуватимуть субсидію. Рік випуску транспорту не впливатиме на мопед і причеп, – повідомляє Пенсійний фонд України.

«Відповідно до пункту 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, якщо на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у власності більше ніж один транспортний засіб, що підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа), субсидія у такому випадку не призначається», – йжеться у повідомленні.

Сім’я може претендувати на отримання житлової субсидії з січня 2024 року, коли з часу випуску автомобіля буде більш ніж 15 років.

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