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  1. В Україні

Чи потрібно забороняти учням користуватися телефонами у школах: коментар освітнього омбудсмена

23:33, 8 листопада 2023
Посадовець зазначив, що питання використання мобільних телефонів потребує врегулювання.
Чи потрібно забороняти учням користуватися телефонами у школах: коментар освітнього омбудсмена
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Тема використання мобільних телефонів учнями в школах постійно обговорюється на освітньому просторі. Думки найчастіше з цього приводу різні. Деякі підтримують повну заборону телефонів в школах, адже це заважає навчанню. А деякі, навпаки, вважають, що у сучасному світі діти не можуть не використовувати телефони, оскільки це, в першу чергу, можливість у будь-який момент зв’язатися з батьками.

Тому за ініціативи освітнього омбудсмена Сергія Горбачова в Управління освіти м. Львова відбулося обговорення «Врегулювання використання мобільних телефонів під час освітнього процесу». 

За його словами, з одного боку, використання мобільних телефонів в освітніх цілях допомагає урізноманітнити уроки та заняття, швидко зв’язатися з батьками в разі необхідності, а також фіксувати факти порушення прав, що визначено статтею 32 Конституції України. До того ж у 5-6 класах гаджети під час навчання є необхідністю, адже учні цих класів не мають надрукованих підручників.

Та при використанні не за призначенням мобільний телефон може відволікати від навчання, сприяти академічній недоброчесності, знижувати рівень міжособистісного спілкування школярів, каже омбудсмен.

На думку Сергія Горбачова, заборона нічого не вирішить – необхідно у правовому полі розробляти правила використання мобільних телефонів, які будуть приймати всі учасники освітнього процесу. Однак наразі немає чіткого розуміння, як це зробити, бо в закладах освіти не проводили моніторингових досліджень. 

До того ж в Україні відсутні законодавчі та нормативно-правові акти, які унормовують використання мобільних пристроїв у закладах освіти. Це ускладнює запровадження правил. 

"Адже у разі використання коробок для мобільних телефонів, відповідальність за їхнє збереження лягає на вчителя і є додатковим навантаженням для нього. Особливо складним є збереження мобільних телефонів під час повітряних тривог", – зазначають в Офісі освітнього омбудсмена.

Учасники зборів вирішили ініціювати розробку нормативно-правового акту щодо використання мобільних телефонів у закладах освіти. 

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